"Eski Doğallığı Nereye Gitti?" Paris Moda Haftası'na Katılan Bensu Soral'ın Yüzünün Son Hali Dikkat Çekti
Paris Moda Haftası’nda yer aldığı özel defileden paylaştığı pozlarla Bensu Soral tüm dikkatleri üzerine çekti. Zarafeti ve şıklığıyla göz kamaştıran oyuncunun son paylaşımlarında yüz hatlarındaki belirginlik ise göze battı!
Yüzündeki değişimle estetik iddialarına karışan Bensu Soral'ın son hali kullanıcıların dikkatini çekti.
Türk oyuncu sektörünün parlayan isimlerinden biri olan Bensu Soral, hem ekranlarda hem de sosyal medyada adından sıkça söz ettiriyor.
Son dönemde hem başarılı oyunculuk kariyeri hem de güzelliğiyle adından söz ettiren Bensu Soral, Paris Moda Haftası kapsamında gerçekleşen Messika’nın 20. Yıl Moda Şovu’na özel olarak davet edildi.
Gelin kim ne demiş birlikte bakalım!
