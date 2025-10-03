onedio
"Eski Doğallığı Nereye Gitti?" Paris Moda Haftası'na Katılan Bensu Soral'ın Yüzünün Son Hali Dikkat Çekti

"Eski Doğallığı Nereye Gitti?" Paris Moda Haftası'na Katılan Bensu Soral'ın Yüzünün Son Hali Dikkat Çekti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
03.10.2025 - 23:32

Paris Moda Haftası’nda yer aldığı özel defileden paylaştığı pozlarla Bensu Soral tüm dikkatleri üzerine çekti. Zarafeti ve şıklığıyla göz kamaştıran oyuncunun son paylaşımlarında yüz hatlarındaki belirginlik ise göze battı!

Yüzündeki değişimle estetik iddialarına karışan Bensu Soral'ın son hali kullanıcıların dikkatini çekti.

Türk oyuncu sektörünün parlayan isimlerinden biri olan Bensu Soral, hem ekranlarda hem de sosyal medyada adından sıkça söz ettiriyor.

Türk oyuncu sektörünün parlayan isimlerinden biri olan Bensu Soral, hem ekranlarda hem de sosyal medyada adından sıkça söz ettiriyor.

Genç yaşına rağmen başarılarıyla dikkat çeken Soral, yalnızca oyunculuğuyla değil, tarzı ve zarafetiyle de gündemden düşmüyordu. Son dönemde katıldığı davetlerle dikkat çeken isim Hande Erçel'in ardından Paris Moda Haftası'nda boy gösterdi.

Son dönemde hem başarılı oyunculuk kariyeri hem de güzelliğiyle adından söz ettiren Bensu Soral, Paris Moda Haftası kapsamında gerçekleşen Messika’nın 20. Yıl Moda Şovu’na özel olarak davet edildi.

Son dönemde hem başarılı oyunculuk kariyeri hem de güzelliğiyle adından söz ettiren Bensu Soral, Paris Moda Haftası kapsamında gerçekleşen Messika’nın 20. Yıl Moda Şovu’na özel olarak davet edildi.

Bu gece gerçekleşen özel defileye katılan tek Türk isim olan Soral'ın paylaştığı pozlarda yüzünün son hali ise ayrı olay oldu.

Yapılan makyajın yoğunluğundan mıdır yoksa estetik işlemlerden mi bilinmez ama yüz hatları bir hayli keskinleşen ismin son haline X kullanıcılarından yorumlar gecikmedi.

Gelin kim ne demiş birlikte bakalım!

