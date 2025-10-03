Tarif Videoları İçin Mutfağa Giren Bennu Gerede'nin Bir Kullanıcıya Verdiği Cinsel İçerikli Yanıt Dumur Etti!
Ağzından çıkan her kelimeyle ster istemez dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Bennu Gerede'nin her açıklaması ayrı olay oluyor . Uzun yıllardır ekranların tanıdık yüzlerinden biri olan Gerede, oyunculukla başladığı kariyerini fotoğrafçılık, reality şovlar derken şimdilerde sosyal medya içerikleriyle devam ediyor.
Cinsel hayatına dair açıklamaları çok konuşulan Gerede bu sefer de mutfağa girdi! Kendine has tarzını mutfakta ve tariflerinde de gösteren isim yine manşetlere yerleşti.
Uzun yıllar oyunculuk ve fotoğrafçılıkla tanıdığımız, ardından Survivor ile ekranlarda boy gösteren Bennu Gerede, gündemden düşmek bilmiyor!
Ama bu sefer Bennu’nun gündemi tamamen değişti! Bali’de doğayla iç içe hayatını sürdüren Gerede, sosyal medya hesabında artık tarif videoları paylaşıyor.
Kullancıların videoya yapılan yorumlarına daha fazla sessiz kalamayan Bennu Gerede gelen bir yoruma verdiği yanıtla ayrı konuşuldu.
Diğer kullanıcıların o videoya tepkilerini de şöyle bırakalım:
