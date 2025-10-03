onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Tarif Videoları İçin Mutfağa Giren Bennu Gerede'nin Bir Kullanıcıya Verdiği Cinsel İçerikli Yanıt Dumur Etti!

Tarif Videoları İçin Mutfağa Giren Bennu Gerede'nin Bir Kullanıcıya Verdiği Cinsel İçerikli Yanıt Dumur Etti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
03.10.2025 - 22:45

Ağzından çıkan her kelimeyle ster istemez dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Bennu Gerede'nin her açıklaması ayrı olay oluyor . Uzun yıllardır ekranların tanıdık yüzlerinden biri olan Gerede, oyunculukla başladığı kariyerini fotoğrafçılık, reality şovlar derken şimdilerde sosyal medya içerikleriyle devam ediyor.

Cinsel hayatına dair açıklamaları çok konuşulan Gerede bu sefer de mutfağa girdi! Kendine has tarzını mutfakta ve tariflerinde de gösteren isim yine manşetlere yerleşti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uzun yıllar oyunculuk ve fotoğrafçılıkla tanıdığımız, ardından Survivor ile ekranlarda boy gösteren Bennu Gerede, gündemden düşmek bilmiyor!

Uzun yıllar oyunculuk ve fotoğrafçılıkla tanıdığımız, ardından Survivor ile ekranlarda boy gösteren Bennu Gerede, gündemden düşmek bilmiyor!

Geçtiğimiz aylarda Uzman Psikolog Esra Ezmeci’nin YouTube programı “Ne Hissettin?”e konuk olan Gerede, cinsel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarıyla haftalarca manşetlerden düşmemişti. O açıklamalar arasında en çok konuşulanlardan biri de “Sevişirken ölmek istiyorum.” olmuştu.

Çok konuşulan o itirafların detaylarından bahsetmiştik:

Ama bu sefer Bennu’nun gündemi tamamen değişti! Bali’de doğayla iç içe hayatını sürdüren Gerede, sosyal medya hesabında artık tarif videoları paylaşıyor.

Kullancıların videoya yapılan yorumlarına daha fazla sessiz kalamayan Bennu Gerede gelen bir yoruma verdiği yanıtla ayrı konuşuldu.

Kullancıların videoya yapılan yorumlarına daha fazla sessiz kalamayan Bennu Gerede gelen bir yoruma verdiği yanıtla ayrı konuşuldu.

“Bennu sevişiyor musun yoksa yemek mi yapıyorsun?” şeklindeki soruya “Severek ve sevişerek yemek yapıyorum!” cevabını veren Bennu Gerede yine şoklara soktu!

Diğer kullanıcıların o videoya tepkilerini de şöyle bırakalım:

Diğer kullanıcıların o videoya tepkilerini de şöyle bırakalım:
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın