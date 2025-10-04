Yine Kandırıldık: Steve Jobs'un Güzelliğine Övgü Yağan Model Kızı Eve Jobs'un Eski Hali Ortaya Çıktı!
Steve Jobs’un kızı Eve Jobs, sadece ünlü babasının kızı olarak değil, kendi yetenekleri ve stiliyle de adından söz ettiriyor. Genç model, modellik dünyasına hızlı bir giriş yaparken sosyal medyanın da radarına girdi.
Podyumdan Instagram paylaşımlarına kadar her adımıyla gözleri üzerine çeken Eve Jobs, geçmişe ait bir fotoğrafı ise X kullanıcıları arasında tartışma yarattı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Apple’ın kurucusu Steve Jobs’un kızı Eve Jobs, son dönemde modellik kariyerinde yakaladığı başarılarla dikkatleri üzerine çekiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Güzelliğiyle övgü toplayan Eve'in eski haliyle ilgili karşılaştırmalar da gündem oldu!
Gelin X kullanıcılarının tartışmalarına birlikte bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın