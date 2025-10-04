onedio
Yine Kandırıldık: Steve Jobs'un Güzelliğine Övgü Yağan Model Kızı Eve Jobs'un Eski Hali Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
04.10.2025 - 18:11

Steve Jobs’un kızı Eve Jobs, sadece ünlü babasının kızı olarak değil, kendi yetenekleri ve stiliyle de adından söz ettiriyor. Genç model, modellik dünyasına hızlı bir giriş yaparken sosyal medyanın da radarına girdi.

Podyumdan Instagram paylaşımlarına kadar her adımıyla gözleri üzerine çeken Eve Jobs, geçmişe ait bir fotoğrafı ise X kullanıcıları arasında tartışma yarattı!

Apple’ın kurucusu Steve Jobs’un kızı Eve Jobs, son dönemde modellik kariyerinde yakaladığı başarılarla dikkatleri üzerine çekiyor.

Eve Jobs, modellik dünyasına ilk adımını bir markanın tatil kampanyasında yer alarak atmış, sektördeki ilk büyük çıkışını yapan isim kısa sürede büyük ilgi görmüştü. Ardından, Paris Moda Haftası'nda podyuma çıkarak uluslararası modellik sahnesine hızlı bir giriş yapmıştı.

Steve Jobs'un kızı Eve Jobs, Temmuz ayında Harry Charles ile gerçekleştirdiği 6,7 milyon dolarlık düğününden sonra paylaştığı pozlarla da gündeme oturmuştu.

Kendisinin son paylaşımındaki güzelliği ise övgü yağmuruna tutulmuştu:

Güzelliğiyle övgü toplayan Eve'in eski haliyle ilgili karşılaştırmalar da gündem oldu!

Özellikle, geçmişe ait fotoğraflarıyla şimdiki halinin karşılaştırıldığı paylaşımlar, kullanıcılar arasında birçok yorum aldı.

Gelin X kullanıcılarının tartışmalarına birlikte bakalım!

