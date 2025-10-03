onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Steve Jobs'un Modellik Yapan Kızı Eve Jobs'u Övmeye Doyamayanlar

Steve Jobs'un Modellik Yapan Kızı Eve Jobs'u Övmeye Doyamayanlar

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
03.10.2025 - 12:12

Herhangi bir Apple ürünü sahibi olun veya olmayın Steve Jobs'u illa tanıyorsunuzdur. İlginç kişiliği, mükemmeliyetçiliği ve sunum becerileriyle açık ara dünyanın en ünlü iş insanlarından biri olmayı başaran Steve Jobs'un aile ilişkileri ve çocukları da çok konuşuldu. Hatta filmlere ve kitaplara bile ilham kaynağı oldu.

X'te bir kullanıcının Steve Jobs'un en küçük kızı olan Eve Jobs'un fotoğrafını paylaşması ise onu sosyal medyada son günlerin en çok merak edilen kişisi haline getirdi. Binicilik, modellik gibi pek çok alanda başarılarıyla adından söz ettiren Eve hakkında hayranlığını dile getiren binlerce X kullanıcısıyla karşılaştık.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ünlü isimlerin çocukları ünlülük kavramı çıktığından beri tartışmalı bir konu olageldi.

Ünlü isimlerin çocukları ünlülük kavramı çıktığından beri tartışmalı bir konu olageldi.

Kimi ünlü çocukları sadece ünlü ve zengin anne babalarının 'ekmeğini yemekle' itham edildi, başarılı oldukları işlerde dahi anne babasının gölgesi veya ağlarının öne çıktığı düşünüldü. Hatta nepo baby diye lakaplar takıldı. Ancak Eve Jobs bu tanımın dışında bir figür.

Eve 1998 doğumlu.

Eve 1998 doğumlu.

Annesi Laurene Powell Jobs'un devasa servetine rağmen mütevazı bir ortamda yetiştirilen Eve Stanford Üniversitesi'nde Bilim, Teknoloji ve Toplum alanında okuyup 2021'de mezun oldu. 2019 yılında ise dünyanın en iyi 25 yaş altı 5 at binicisinden biriydi.

2022'de moda dünyasına adım atarak modellik yaptı. Hatta Glossier'ın tatil kampanyasında Sydney Sweeney ile beraber rol aldı. Vogue gibi dergilerde kapak olurken Milano Moda Haftası gibi prestijli ortamlarda sahneye çıktı. Hayatını kendisi gibi binici olan Harry Charles ile birleştireli 3 ay oldu.

Kendisinin bir Instagram postu X'te paylaşıldı ve hakkında binlerce yorum yapıldı.

Kendisinin bir Instagram postu X'te paylaşıldı ve hakkında binlerce yorum yapıldı.
twitter.com

Yorumlara göz atalım.

Yorumlara göz atalım.
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın