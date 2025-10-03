Steve Jobs'un Modellik Yapan Kızı Eve Jobs'u Övmeye Doyamayanlar

Herhangi bir Apple ürünü sahibi olun veya olmayın Steve Jobs'u illa tanıyorsunuzdur. İlginç kişiliği, mükemmeliyetçiliği ve sunum becerileriyle açık ara dünyanın en ünlü iş insanlarından biri olmayı başaran Steve Jobs'un aile ilişkileri ve çocukları da çok konuşuldu. Hatta filmlere ve kitaplara bile ilham kaynağı oldu.

X'te bir kullanıcının Steve Jobs'un en küçük kızı olan Eve Jobs'un fotoğrafını paylaşması ise onu sosyal medyada son günlerin en çok merak edilen kişisi haline getirdi. Binicilik, modellik gibi pek çok alanda başarılarıyla adından söz ettiren Eve hakkında hayranlığını dile getiren binlerce X kullanıcısıyla karşılaştık.