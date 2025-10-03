Flörtleriyle İlk Buluşmalarında Yaşadıkları Rezillikleri Anlatan X Kullanıcıları

İlk buluşmanın bir diğer adı da 'blind date', Türkçesi kör buluşma. Dilimizde çok fazla kullanılan bir tabir olmasa da düşününce insana mantıklı geliyor. Çünkü insan bazen ilk buluşmada kimle veya neyle karşılaşabileceğini bilemiyor. Bu da ilk buluşmada yaşanmış tuhaf anılar başlığıyla pek çok sosyal mecrada paylaşılıyor. İnsanlar ya kendi rezilliklerini paylaşıyor ya da paylaşanlardan ibret alıyor.

X'te de ara sıra sorulan ve gelen yanıtlarla başkası adına utandıran bu soru tekrar soruldu. İlk buluşmaya büyük hayallerle gidip masadan koca bir hüsranla ayrılanların trajikomik anıları paylaşıldı. Soruya yüzlerce yanıt geldi.