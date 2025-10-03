Flörtleriyle İlk Buluşmalarında Yaşadıkları Rezillikleri Anlatan X Kullanıcıları
İlk buluşmanın bir diğer adı da 'blind date', Türkçesi kör buluşma. Dilimizde çok fazla kullanılan bir tabir olmasa da düşününce insana mantıklı geliyor. Çünkü insan bazen ilk buluşmada kimle veya neyle karşılaşabileceğini bilemiyor. Bu da ilk buluşmada yaşanmış tuhaf anılar başlığıyla pek çok sosyal mecrada paylaşılıyor. İnsanlar ya kendi rezilliklerini paylaşıyor ya da paylaşanlardan ibret alıyor.
X'te de ara sıra sorulan ve gelen yanıtlarla başkası adına utandıran bu soru tekrar soruldu. İlk buluşmaya büyük hayallerle gidip masadan koca bir hüsranla ayrılanların trajikomik anıları paylaşıldı. Soruya yüzlerce yanıt geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Soru şöyleydi;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yanıtlar ise şöyle;
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Sizin ilginç anılarınız neler?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın