onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Oğuzhan Koç'un Konserinde Kendisini Tanımayan İzleyiciyle Arasında Geçen Diyalog Gündeme Yerleşti!

Oğuzhan Koç'un Konserinde Kendisini Tanımayan İzleyiciyle Arasında Geçen Diyalog Gündeme Yerleşti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
04.10.2025 - 20:10

İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında Galataport'ta sahne alan ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç'un konserinde yaşanan bir olay sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Konser sırasında, kendisini tanımayan bir seyirciye sahneden hitap eden Koç'un sözleri kısa sürede X gündemine yerleşti!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte o anlar:

"Çok Güzel Hareketler Bunlar" adlı programla tanınan, ardından "3 Adam" gibi televizyon projelerinde boy gösteren Oğuzhan Koç son yıllarda şarkılarıyla öne çıkıyor.

"Çok Güzel Hareketler Bunlar" adlı programla tanınan, ardından "3 Adam" gibi televizyon projelerinde boy gösteren Oğuzhan Koç son yıllarda şarkılarıyla öne çıkıyor.

Koç'un kendisini tanımayan bir izleyiciye karşı 'Niye önümde duruyorsun o zaman? Arkaya git. Öne bilen biri gelsin. Yok mu hiç? 200 tane şarkım var ya. Hiçbirini bilmiyor musun? Seni zorla mı getirdiler bugün? Sen tehdit altında mısın şu an? Valla bana göz kırp seni kurtaralım.' şeklindeki sözleri, konser alanındaki seyirciyi güldürürken X gündemine de yerleşti.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın