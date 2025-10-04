Oğuzhan Koç'un Konserinde Kendisini Tanımayan İzleyiciyle Arasında Geçen Diyalog Gündeme Yerleşti!
İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında Galataport'ta sahne alan ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç'un konserinde yaşanan bir olay sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Konser sırasında, kendisini tanımayan bir seyirciye sahneden hitap eden Koç'un sözleri kısa sürede X gündemine yerleşti!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o anlar:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Çok Güzel Hareketler Bunlar" adlı programla tanınan, ardından "3 Adam" gibi televizyon projelerinde boy gösteren Oğuzhan Koç son yıllarda şarkılarıyla öne çıkıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın