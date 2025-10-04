Yaş Farkı Olay Oldu: Yeni Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın Genç Oyuncuyla Samimi Pozları İfşalandı!
Fenerbahçe’nin yeni başkanı Sadettin Saran, iş dünyasındaki başarılarının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Son dönemde sosyal medyada ve magazin basınında adından söz ettiren Saran, magazin dünyasına yansıyan ilişkileri ve paylaşımlarıyla kamuoyunun dikkatini çekmeye devam ediyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Sadettin Saran'ın kendisinden 31 yaş küçük bir oyuncu ile birlikte fotoğrafları ortaya çıktı!
Özel hayatıyla gündeme oturan Sadettin Saran, 21 Eylül 2025'te yapılan olağanüstü genel kurulda Fenerbahçe'nin başkanı seçilmişti.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 61 yaşındaki iş insanı Sadettin Saran'ın son olarak genç oyuncu Nafia Tanrıverdi ile yakın pozları ortaya çıktı.
İddiaya göre, ikili bir davette tanıştı ve o günden sonra sosyal medya hesaplarından sık sık aynı mekanlarda çekilmiş fotoğraflar paylaşarak yakınlıklarının fark edilmesine neden oldu.
