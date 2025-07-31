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Konser Tarzı Olay Olan Semicenk Çok Eleştirilen "İç Çamaşırı Giymeden Sahneye Çıktı" İddialarına Yanıt Verdi!

Konser Tarzı Olay Olan Semicenk Çok Eleştirilen "İç Çamaşırı Giymeden Sahneye Çıktı" İddialarına Yanıt Verdi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
31.07.2025 - 23:59

Henüz genç yaşına rağmen müzik sektöründe sağlam bir yer edinen Semicenk, son yılların en çok dinlenen isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Spotify, YouTube ve diğer dijital platformlardaki başarılarıyla milyonlara ulaşan isim, özellikle 'Al Sevgilim', 'Pişman Değilim', 'Herkes Gibisin', 'Unutmak Öyle Kolay mı Sandın' gibi hit şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesi kazandı. 

Sahnede sergilediği doğal tavırları ve içtenliğiyle sevilen Semicenk, son zamanlarda konser tarzı nedeniyle sosyal medyada gündem oldu. Özellikle bir konserinde “iç çamaşırsız sahneye çıktığı” yönündeki iddialar, sanatçının kendisini açıklamak zorunda kalmasına neden oldu… Söz konusu görüntülerin “algı yanılsaması” olduğunu savunan Semicenk, açıklamasıyla adından bahsettirdi.

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Yeni nesil müzik dünyasının dikkat çeken isimlerinden biri olan Semicenk, kısa sürede milyonlara ulaşan şarkılarıyla adını geniş kitlelere duyurdu.

Yeni nesil müzik dünyasının dikkat çeken isimlerinden biri olan Semicenk, kısa sürede milyonlara ulaşan şarkılarıyla adını geniş kitlelere duyurdu.

O Ses Türkiye programında yarışmacı olarak tanıdığımız Semicenk, 'Pişman Değilim', ' Canın Sağ Olsun', 'Unutmak Öyle Kolay mı Sandın' gibi parçalarla kısa sürede gönülleri fethetti.

YouTube ve sosyal medya sayesinde yakaladığı çıkış, onu müzik listelerinin vazgeçilmezi haline getirdi. Hem solo işlerinde hem de düetlerinde duygusal ve etkileyici vokaliyle öne çıkan Semicenk, günümüzün en çok konuşulan sanatçılarından biri oldu.

Konserleriyle zaman zaman eleştirilen Semicenk son olarak playback yapmasıyla ve çıkışıyla gündeme gelmişti.

Konserleriyle zaman zaman eleştirilen Semicenk son olarak playback yapmasıyla ve çıkışıyla gündeme gelmişti.

Konsere gelen dinleyicilerden bazılarının Semincenk'in playback yapmasına sert çıkınca olanlar oldu. Ünlü şarkıcı yükselen tepkilere cevap vermişti.

'Bilet alırken ‘Canlı söyleyecek’ diye bir bilgi var mıydı? 20 yıldır müzikle uğraşıyorum ben…” şeklinde konuşan Semicenk konserlerinde yaşadığı olaylarla zaman zaman gündeme geliyor.

Manşetlere ve sosyal medya gündemine yerleşmesinin bir başka nedeni ise Semicenk'in sahne tarzı oluyor.

Konser tarzlarının sosyal medyaya düşmesiyle kullanıcılar tarafından "iç çamaşırı giymediği" iddia edilen Semicenk o yorumlar hakkında konuştu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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