Konser Tarzı Olay Olan Semicenk Çok Eleştirilen "İç Çamaşırı Giymeden Sahneye Çıktı" İddialarına Yanıt Verdi!

Henüz genç yaşına rağmen müzik sektöründe sağlam bir yer edinen Semicenk, son yılların en çok dinlenen isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Spotify, YouTube ve diğer dijital platformlardaki başarılarıyla milyonlara ulaşan isim, özellikle 'Al Sevgilim', 'Pişman Değilim', 'Herkes Gibisin', 'Unutmak Öyle Kolay mı Sandın' gibi hit şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesi kazandı.

Sahnede sergilediği doğal tavırları ve içtenliğiyle sevilen Semicenk, son zamanlarda konser tarzı nedeniyle sosyal medyada gündem oldu. Özellikle bir konserinde “iç çamaşırsız sahneye çıktığı” yönündeki iddialar, sanatçının kendisini açıklamak zorunda kalmasına neden oldu… Söz konusu görüntülerin “algı yanılsaması” olduğunu savunan Semicenk, açıklamasıyla adından bahsettirdi.