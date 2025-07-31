Botokslar Artık İşe Yaramıyor mu? Ajda Pekkan Konsere Yüzüne Taktığı Taşlı Maskeyle Çıktı!

79 yaşında ama sanki zamanı durdurmuş gibi! Süperstar Ajda Pekkan, yıllara meydan okuyan yüzüyle gündemden düşmüyor bildiğiniz gibi.

Estetik müdahalelerin etkisiyle neredeyse donuklaşan yüz hatlarıyla geçtiğimiz günlerde manşetlere yerleşen Pekkan yine sahnelerdeydi. Bu sefer dolgu ve botokslarını taşlı maskeyle sakladığı iddia edilen Pekkan, hem sahne performansıyla hem de bu tercihleriyle yine sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu!