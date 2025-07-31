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Botokslar Artık İşe Yaramıyor mu? Ajda Pekkan Konsere Yüzüne Taktığı Taşlı Maskeyle Çıktı!

Botokslar Artık İşe Yaramıyor mu? Ajda Pekkan Konsere Yüzüne Taktığı Taşlı Maskeyle Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
31.07.2025 - 23:00

Türk müziğinin yaşayan efsanesi Ajda Pekkan, bir kez daha sahnedeydi ama bu kez yalnızca sesiyle değil, yüzüyle de gündem oldu. 79 yaşında olmasına rağmen enerjisiyle gençlere taş çıkaran Süperstar, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde verdiği son konserde adeta göz kamaştırdı. Ancak asıl konuşulan, performansından çok yüzü oldu. Yıllardır estetik operasyonlarla gündeme gelen ve zamana meydan okuyan görünümüyle dikkat çeken Pekkan’ın artık mimiklerinin neredeyse hiç oynamadığı gözlemlenmişti.

Geçtiğimiz günlerde yüzündeki mimiklerin kıpırdamamasıyla gündeme gelen Pekkan bu sefer sahneye maskeyle çıktı!

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İşte o anlar:

Pekkan'ın yüzünde mimik oynamayan o anlardan daha önce bahsetmiştik:

Süperstar’ın sahnesi kadar konuşulan bir diğer konu da taktığı maske oldu.

Süperstar’ın sahnesi kadar konuşulan bir diğer konu da taktığı maske oldu.

79 yaşında ama sanki zamanı durdurmuş gibi! Süperstar Ajda Pekkan, yıllara meydan okuyan yüzüyle gündemden düşmüyor bildiğiniz gibi. 

Estetik müdahalelerin etkisiyle neredeyse donuklaşan yüz hatlarıyla geçtiğimiz günlerde manşetlere yerleşen Pekkan yine sahnelerdeydi. Bu sefer dolgu ve botokslarını taşlı maskeyle sakladığı iddia edilen Pekkan, hem sahne performansıyla hem de bu tercihleriyle yine sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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