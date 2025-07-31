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Yüz Yağlarını mı Aldırmış? Wednesday'in 2. Sezonu ile Geri Dönen Jenna Ortega'nın Yüzündeki Değişim Olay Oldu!

Yüz Yağlarını mı Aldırmış? Wednesday'in 2. Sezonu ile Geri Dönen Jenna Ortega'nın Yüzündeki Değişim Olay Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
31.07.2025 - 22:04

Netflix'in fenomen dizisi Wednesday üçüncü sezonuyla geri dönmeye hazırlanırken, dizinin yıldızı Jenna Ortega da hem oyunculuğu hem de dış görünüşündeki değişimle yeniden gündemde. Genç yaşına rağmen kariyerinde büyük bir ivme yakalayan Ortega, özellikle son dönemde yüzündeki farklılıklarla dikkat çekiyor. Estetik müdahaleye dair söylentiler artarken o kareler X'te yorum yağmuruna tutuldu!

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Netflix'in popüler dizisi “Wednesday” için resmi olarak yeni sezon onayını vermişken 2. sezonun yayınlanmasına ise günler kaldı.

Netflix'in popüler dizisi “Wednesday” için resmi olarak yeni sezon onayını vermişken 2. sezonun yayınlanmasına ise günler kaldı.

'Ruhlar Bölgesi', 'Richie Rich', 'Çığlık' , 'Çığlık 6', gibi yapımlarla karşımıza çıkan Jenna Ortega, 'Wednesday' dizisiyle dünya çapında ses getirmeyi başarmıştı. Dizide başrol karakteri olan 'Wednesday Addams'a hayat veren ünlü oyuncunun performansı ve sosyal medyada viral olan dansı uzun süre konuşulmuştu.

Jenna Ortega, Netflix’in fenomen yapımı Wednesday dizisinin Wednesday Addams rolüyle dünya çapında bir yıldız haline geldi. Hollywood’un parlayan genç yıldızlarından Jenna Ortega son dönemde alışılagelmiş imajından farklı bir görünümle karşımıza çıktı.

Açık ton kaşlarıyla ve keskin çene hatlarıyla ortaya çıkan Jenna Ortega'nın sosyal medya kullanıcıları yüz yağlarını aldırdığını düşünmeye başladı.

Açık ton kaşlarıyla ve keskin çene hatlarıyla ortaya çıkan Jenna Ortega'nın sosyal medya kullanıcıları yüz yağlarını aldırdığını düşünmeye başladı.

Jenna Ortega bu iddialar hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Sosyal medya ve röportajlarda bu konuya sessiz kalmayı tercih eden isim böylece spekülasyonların daha da büyümesine neden oldu.

Ünlü ismin yanaklarındaki ve elmacık kemiklerindeki fark dikkat çekti!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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