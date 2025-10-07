onedio
Sakiler Grubunun Solisti Hasan Gözetlik'in Oğlu Altan'a Yaptığı Sünnet Düğünündeki Detaylar Dikkat Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu
07.10.2025 - 08:54

Pinhani’nin “Dünyadan Uzak” parçasını kendi tarzlarında cover’lamasyıyla dikkatleri üzerine çeken Sakiler grubu şarkılarıyla gündemden düşmüyordu.

2. Sayfa'dan Ömer Can'ın haberine göre, grubun solisti Hasan Gözetlik oğlu için sünnet düğünü düzenledi. O anlar kısa sürede sosyal medya gündemini salladı.

İşte o anlar:

Sakiler'in solisti Hasan Gözetlik’in oğlu Altan’ın sünnet düğünü öncesi çekilen görüntüler ise dikkatleri bir hayli çekti.

Müzik dünyasında duygusal, melankolik yorumlarıyla dikkat çeken gruplardan biri olan Sakiler, “rap müzik yaparsak piyasadan siliniriz” gibi gibi ifadeleriyle çok konuşulmuş, imajlarıyla hafızalara yerleşmişti.

Son olarak Sakiler grubunun solisti Hasan Gözetlik, oğlu Altan için düzenlediği sünnet düğünüyle gündeme geldi. Altan'ın sevimli halleri kameraya yansırken aileye de kullanıcılardan pek çok yorum geldi.

Gelin kim ne demiş birlikte bakalım!

İlginizi Çekebilir:

Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
