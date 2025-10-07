onedio
44 Yaşındaki Victoria's Secret Meleği Adriana Lima Gençlere Taş Çıkartan Fiziğiyle Büyüledi

Ecem Dalgıçoğlu
07.10.2025 - 15:34

Dünyaca ünlü Brezilyalı süpermodel Adriana Lima, podyumların ve moda dünyasının efsane isimlerinden biri olarak konuşulmaya devam ediyor. Victoria’s Secret melekliğiyle ün kazanan Lima, yalnızca güzelliğiyle değil, aynı zamanda fiziği ve ikonik duruşlarıyla da moda tarihine adeta adını yazdırdı. 

Geçtiğimiz yıllarda zaman zaman kilo alıp vermesiyle gündeme gelen Adriana Lima'nın 2025 Victoria's Secret Show'la podyumda yürüyecek süpermodelin güzelliği bir kez daha olay oldu!

Adriana Lima, özellikle 2000’lerin başından itibaren Victoria’s Secret meleklerinin arasında dünyaca tanınan isimlerden biri oldu.

Adriana Lima, 2018 yılında Victoria’s Secret defilesine veda ettikten sonra 2024 yılında podyuma geri dönmüştü. 

Bu geri dönüşü, markanın 2019'daki ara sonrası yeniden başlattığı defileyle birlikte gerçekleşmişti. Lima, 2024 Victoria’s Secret Fashion Show’unda sahneye çıkarak, 6 yıl aradan sonra podyuma adım atmıştı. 15 Ekim 2024 tarihinde New York'ta düzenlenen defile Lima'nın anne olmasının ardından çıktığı ilk şov olmuştu.

2024 defilesinde 18. kez Victoria’s Secret podyumunda yer alan ve gösteriyi kapatan isimlerden biri olan Adriana Lima 2025 Victoria's Secret şovunu duyurdu.

Lima'nın geçtiğimiz haftalarda da yüzündeki değişiklik dikkat çekmişti:

Önümüzdeki günlerde ise Adriana Lima, Victoria’s Secret Fashion Show 2025’te tekrar podyuma çıkacak.

