44 Yaşındaki Victoria's Secret Meleği Adriana Lima Gençlere Taş Çıkartan Fiziğiyle Büyüledi
Dünyaca ünlü Brezilyalı süpermodel Adriana Lima, podyumların ve moda dünyasının efsane isimlerinden biri olarak konuşulmaya devam ediyor. Victoria’s Secret melekliğiyle ün kazanan Lima, yalnızca güzelliğiyle değil, aynı zamanda fiziği ve ikonik duruşlarıyla da moda tarihine adeta adını yazdırdı.
Geçtiğimiz yıllarda zaman zaman kilo alıp vermesiyle gündeme gelen Adriana Lima'nın 2025 Victoria's Secret Show'la podyumda yürüyecek süpermodelin güzelliği bir kez daha olay oldu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Adriana Lima, özellikle 2000’lerin başından itibaren Victoria’s Secret meleklerinin arasında dünyaca tanınan isimlerden biri oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Önümüzdeki günlerde ise Adriana Lima, Victoria’s Secret Fashion Show 2025’te tekrar podyuma çıkacak.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın