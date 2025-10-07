44 Yaşındaki Victoria's Secret Meleği Adriana Lima Gençlere Taş Çıkartan Fiziğiyle Büyüledi

Dünyaca ünlü Brezilyalı süpermodel Adriana Lima, podyumların ve moda dünyasının efsane isimlerinden biri olarak konuşulmaya devam ediyor. Victoria’s Secret melekliğiyle ün kazanan Lima, yalnızca güzelliğiyle değil, aynı zamanda fiziği ve ikonik duruşlarıyla da moda tarihine adeta adını yazdırdı.

Geçtiğimiz yıllarda zaman zaman kilo alıp vermesiyle gündeme gelen Adriana Lima'nın 2025 Victoria's Secret Show'la podyumda yürüyecek süpermodelin güzelliği bir kez daha olay oldu!