Uzayan Çenesi Göze Battı: Kendall Jenner'ın Yüzünün Son Hali Estetik İddialarını Gündeme Taşıdı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
07.10.2025 - 14:35

Dünyaca ünlü model Kendall Jenner, Paris Moda Haftası’nda katıldığı defile sonrası yine magazin manşetlerinde! Zarif görünümüyle dikkat çeken Jenner, bu kez stiliyle değil, çene hattındaki belirgin değişimle sosyal medyanın odağına yerleşti!

Modellik kariyerine genç yaşta başlayan ve kısa sürede moda dünyasının en çok kazanan isimlerinden biri haline gelen Kendall Jenner, podyumların aranan ismi oluyor.

Tarzı, güzelliği ve fiziğiyle “Kardashian-Jenner” ailesinin en güzel yüzlerinden biri olarak anılan Kendall, artık sadece podyumların değil, estetik trendlerinin de ilham kaynağı haline geldi.

Paris Moda Haftası’nda düzenlenen defileye katılan Kendall Jenner yüzündeki değişimle konuşuldu.

Bazı plastik cerrahlar ve estetik uzmanları, Kendall Jenner’ın çene hattındaki ve çenesinin görünümündeki değişikliklerin dolgu gibi yöntemlerle desteklenmiş olabileceği yönünde iddialarda bulundu.

Sosyal medya kullanıcıları Kendall’ın çenesinin ve çene hattının eskisine göre farklı gözüküyor olması nedeniyle estetik yaptırmış olabileceğini düşünmüştü.

Bazı yorumlarda, çene implantı olabileceği, bazılarında ise sadece yüz dolgusu kullanılarak çene hattının belirginleştirildiği iddia edilirken modelin eski haliyle farkı olay oldu!

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
