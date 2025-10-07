Uzayan Çenesi Göze Battı: Kendall Jenner'ın Yüzünün Son Hali Estetik İddialarını Gündeme Taşıdı!
Dünyaca ünlü model Kendall Jenner, Paris Moda Haftası’nda katıldığı defile sonrası yine magazin manşetlerinde! Zarif görünümüyle dikkat çeken Jenner, bu kez stiliyle değil, çene hattındaki belirgin değişimle sosyal medyanın odağına yerleşti!
Modellik kariyerine genç yaşta başlayan ve kısa sürede moda dünyasının en çok kazanan isimlerinden biri haline gelen Kendall Jenner, podyumların aranan ismi oluyor.
Paris Moda Haftası’nda düzenlenen defileye katılan Kendall Jenner yüzündeki değişimle konuşuldu.
Bazı yorumlarda, çene implantı olabileceği, bazılarında ise sadece yüz dolgusu kullanılarak çene hattının belirginleştirildiği iddia edilirken modelin eski haliyle farkı olay oldu!
