Boşanma Konusu Açılmış, Görüşleri Farklıymış: Ufuk Beydemir ve İpek Filiz Yazıcı'nın Eski Videosu Gündem Oldu

Boşanma Konusu Açılmış, Görüşleri Farklıymış: Ufuk Beydemir ve İpek Filiz Yazıcı'nın Eski Videosu Gündem Oldu

07.10.2025 - 10:48

33 yaşındaki ünlü şarkıcı Ufuk Beydemir ile 24 yaşındaki oyuncu İpek Filiz Yazıcı, ilişkilerini sonlandırma kararı aldı. Çiftin ayrılık haberi, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, geçmişteki paylaşımları ve videoları yeniden gündeme geldi.

Ayrılığın açıklanmasının ardından, çiftin geçmişte birlikte çektikleri bir videoda boşanmayla ilgili görüşleri dikkat çekti.

Ufuk Beydemir ile genç oyuncu İpek Filiz Yazıcı, 2022 yılında Roma'da başlayan evliliklerini anlaşmalı olarak sonlandırma kararı aldı.

Ufuk Beydemir ile genç oyuncu İpek Filiz Yazıcı, 2022 yılında Roma'da başlayan evliliklerini anlaşmalı olarak sonlandırma kararı aldı.

İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir, 2020 yılında başlayan ilişkilerini 2022 yılında Roma'da gerçekleştirdikleri sade bir törenle evlilikle taçlandırmışlardı. Evliliklerinin ardından Fuat Paşa Yalısı'nda düzenledikleri düğünle mutluluklarını kutlamışlardı. Ancak, çiftin evlilikleri yaklaşık üç yıl sürdü ve sonrasında ayrılık kararı aldılar.

Genç oyuncu İpek Filiz Yazıcı, erken yaşta yaptığı evlilik ve kariyerine ara vermesi nedeniyle zaman zaman eleştirilmişti.

Kendisinden boşanma haberleri sonrası gelen sosyal medya hamlesi ise dikkat çekmişti:

Ayrılığın ardından, İpek Filiz Yazıcı'nın sosyal medya paylaşımları da gündeme yerleşmişti.

Ayrılığın ardından, İpek Filiz Yazıcı'nın sosyal medya paylaşımları da gündeme yerleşmişti.

Özellikle, boşanma haberinin ardından ilk dövmesini yaptırması, yeni bir başlangıcın simgesi olarak yorumlandı. Bu durum, Yazıcı'nın geçmişi geride bıraktığı sinyallerini verirken, kendisi doğum gününden paylaştığı mutluluk pozlarıyla dikkat çekmişti.

Detaylardan bahsetmiştik:

Geçmişte birlikte çektikleri bir videoda İpek Filiz Yazıcı'nın "Bir gün boşanırsak başkasıyla evlenir miydin?" sorusuna Ufuk Beydemir'in verdiği cevap dikkat çekti.

