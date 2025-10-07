Boşanma Konusu Açılmış, Görüşleri Farklıymış: Ufuk Beydemir ve İpek Filiz Yazıcı'nın Eski Videosu Gündem Oldu
33 yaşındaki ünlü şarkıcı Ufuk Beydemir ile 24 yaşındaki oyuncu İpek Filiz Yazıcı, ilişkilerini sonlandırma kararı aldı. Çiftin ayrılık haberi, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, geçmişteki paylaşımları ve videoları yeniden gündeme geldi.
Ayrılığın açıklanmasının ardından, çiftin geçmişte birlikte çektikleri bir videoda boşanmayla ilgili görüşleri dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ufuk Beydemir ile genç oyuncu İpek Filiz Yazıcı, 2022 yılında Roma'da başlayan evliliklerini anlaşmalı olarak sonlandırma kararı aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ayrılığın ardından, İpek Filiz Yazıcı'nın sosyal medya paylaşımları da gündeme yerleşmişti.
Geçmişte birlikte çektikleri bir videoda İpek Filiz Yazıcı'nın "Bir gün boşanırsak başkasıyla evlenir miydin?" sorusuna Ufuk Beydemir'in verdiği cevap dikkat çekti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın