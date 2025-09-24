İnsan Kendine Bunu Yapar mı? Yüz Yağlarını Aldıran Adriana Lima'nın Son Hali Şoklardan Şoklara Soktu!
Victoria’s Secret’ın efsane meleği Adriana Lima, bu kez podyum başarısıyla değil, yüzündeki şoka sokan değişimle gündeme oturdu. Yüz yağlarını aldıran Adriana Lima'nın içine çökmüş yanakları ve yaşlı görünümü tüm gözlerin üzerine çevrilmesine sebep oldu...
Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
Henüz 15 yaşındayken “Supermodel of Brazil” yarışmasını kazanmasıyla dikkatleri üzerine çeken Adriana Lima, bir dönemin en favori güzeliydi!
Model kimliği kadar "anne" kimliğiyle de ön planda olan Adriana Lima, annelik duygusunu toplamda 3 kez tattı. Her hamileliğinde de çok kilo aldı.
Birkaç ay önce verdiği kilolar ve yeniden kavuştuğu fit fiziğiyle gündeme gelen Adriana Lima, bu sefer de aldırdığı yüz yağlarıyla gözleri üzerine çekti.
