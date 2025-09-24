İnsan Kendine Bunu Yapar mı? Yüz Yağlarını Aldıran Adriana Lima'nın Son Hali Şoklardan Şoklara Soktu!

Valentina ve Sienna isimli iki kızı, ve 2022 doğumlu oğlu Cyan'dan sonra doğum sonrası vücut algısıyla ilgili samimi itiraflarda bulunmuştu. “Her gün kendime, ‘Kabul et, kendi bedenini kabul et’ demem gerekiyor. Çünkü hayata yeni bir varlık getirdin, bu büyük bir nimet” ifadelerini kullanmış, kendi bedenini benimsemekte zorluk çektiğini dile getirmişti.

2012’de Victoria’s Secret defilesi öncesinde, hamilelik sonrası formuna dönmenin “hayatının en büyük mücadelesi” olduğunu belirtmiş ve gebelik sırasında yaklaşık 18 kiloluk bir artış yaşadığını söylemişti. Oğlu Cyan'dan sonra aldığı kilolardan uzun bir süre kurtulamadı, kilolu halleri de her seferinde manşetlerde yer almasına sebep olmuştu. Birçoğumuzun son halini yukarıdaki gibi bildiğimiz Adriana Lima inanılmaz bir değişim geçirdi.