İnsan Kendine Bunu Yapar mı? Yüz Yağlarını Aldıran Adriana Lima'nın Son Hali Şoklardan Şoklara Soktu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
24.09.2025 - 18:08

Victoria’s Secret’ın efsane meleği Adriana Lima, bu kez podyum başarısıyla değil, yüzündeki şoka sokan değişimle gündeme oturdu. Yüz yağlarını aldıran Adriana Lima'nın içine çökmüş yanakları ve yaşlı görünümü tüm gözlerin üzerine çevrilmesine sebep oldu...

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

Henüz 15 yaşındayken “Supermodel of Brazil” yarışmasını kazanmasıyla dikkatleri üzerine çeken Adriana Lima, bir dönemin en favori güzeliydi!

Benzersiz güzelliğiyle kalpleri fetheden Adriana Lima uluslararası model ajanslarıyla anlaşarak New York’ta parlamıştı. Birkaç reklam iş birliği ve dergi kapağı modelliğinin ardından birçok ikon isim tarafından keşfedildi. 1999'dan 2018'e kadar Victoria’s Secret meleği olarak ışıldadı, markayla da adeta özdeşleşmişti. Victoria's Secret melekliğinden emekli olmadan önce 2017’de “en değerli Angel” ünvanını almıştı.

Yıllarca el değmemiş, kendine has güzelliğini konuştuğumuz Adriana Lima, aileye karıştıktan sonra vücudundaki değişimlerle adından söz ettirmeye başlamıştı.

Model kimliği kadar "anne" kimliğiyle de ön planda olan Adriana Lima, annelik duygusunu toplamda 3 kez tattı. Her hamileliğinde de çok kilo aldı.

Valentina ve Sienna isimli iki kızı, ve 2022 doğumlu oğlu Cyan'dan sonra doğum sonrası vücut algısıyla ilgili samimi itiraflarda bulunmuştu. “Her gün kendime, ‘Kabul et, kendi bedenini kabul et’ demem gerekiyor. Çünkü hayata yeni bir varlık getirdin, bu büyük bir nimet” ifadelerini kullanmış, kendi bedenini benimsemekte zorluk çektiğini dile getirmişti. 

2012’de Victoria’s Secret defilesi öncesinde, hamilelik sonrası formuna dönmenin “hayatının en büyük mücadelesi” olduğunu belirtmiş ve gebelik sırasında yaklaşık 18 kiloluk bir artış yaşadığını söylemişti. Oğlu Cyan'dan sonra aldığı kilolardan uzun bir süre kurtulamadı, kilolu halleri de her seferinde manşetlerde yer almasına sebep olmuştu. Birçoğumuzun son halini yukarıdaki gibi bildiğimiz Adriana Lima inanılmaz bir değişim geçirdi.

Birkaç ay önce verdiği kilolar ve yeniden kavuştuğu fit fiziğiyle gündeme gelen Adriana Lima, bu sefer de aldırdığı yüz yağlarıyla gözleri üzerine çekti.

Güzellik ikonlarına yapılan bu tür müdahaleler her zaman tartışma yaratır ama bir zamanlar dolgun yanakları ve yumuşak hatlarıyla tanıdığımız Adriana Lima’yı, daha keskin ve “kesilmiş” bir yüzle görmek herkesi bir sarstı...

İçine çökmüş yanaklarının kendisini olduğundan epey yaşlı gösterdiğini, aynı zamanda yüzüne bu kadar işleme de gerek olmadığını düşünüyoruz... O kimseciklerde olmayan 'Adriana' havasını kaybetmiş gibi sanki! Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım.

