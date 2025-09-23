Oyunculuğu Bırakıp Yoga Eğitmeni Olan Miss Turkey Güzeli Zeynep Tokuş'tan Esneklikte Çığır Açtıran Hareketler!
Uzun bir süredir ortalarda gözükmeyen eski Miss Turkey güzeli ve oyuncu Zeynep Tokuş, ailesini kurmuş, yoga eğitmeni olmuştu. Geçtiğimiz saatlerde paylaştığı yoga videosundaki esnek hareketleriyle gözleri üzerine çeken Tokuş'un son hali ve aile yaşantısı gündeme oturdu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
1998'de Miss Turkey güzeli seçilen, özellikle Deli Yürek dizisiyle büyük bir popülariteye kavuşan Zeynep Tokuş'u mutlaka hatırlarsınız.
2002 yılında ise Çocuklar Duymasın'ın Pınar Altuğ'dan sonraki Meltem'i olarak izlemiştik kendisini!
Şimdilerde boyunu geçen çocukları ve eşiyle beraber musmutlu huzurlu bir hayat süren Zeynep Tokuş, eskiden sahip olduğu şan ve şöhreti tamamen geride bırakmış durumda.
Bugün gündemimizde olmasının sebebi de yine geçtiğimiz saatlerde paylaştığı yoga videosu.
