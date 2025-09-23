Oyunculuğu Bırakıp Yoga Eğitmeni Olan Miss Turkey Güzeli Zeynep Tokuş'tan Esneklikte Çığır Açtıran Hareketler!

Daha sonra da oyunculuk kariyesine bir süre daha devam eden Zeynep Tokuş, 2011 yılında Erdem Yılmaztürk ile evlenmiş, kariyerine de veda etmişti.

Evlendikten sonra 3 çocuk annesi olan Zeynep Tokuş, Ali ve Alp isimli iki oğlu, Ayşe isimli de bir kızı olmuştu.