onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Oyunculuğu Bırakıp Yoga Eğitmeni Olan Miss Turkey Güzeli Zeynep Tokuş'tan Esneklikte Çığır Açtıran Hareketler!

Oyunculuğu Bırakıp Yoga Eğitmeni Olan Miss Turkey Güzeli Zeynep Tokuş'tan Esneklikte Çığır Açtıran Hareketler!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
23.09.2025 - 20:33

Uzun bir süredir ortalarda gözükmeyen eski Miss Turkey güzeli ve oyuncu Zeynep Tokuş, ailesini kurmuş, yoga eğitmeni olmuştu. Geçtiğimiz saatlerde paylaştığı yoga videosundaki esnek hareketleriyle gözleri üzerine çeken Tokuş'un son hali ve aile yaşantısı gündeme oturdu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1998'de Miss Turkey güzeli seçilen, özellikle Deli Yürek dizisiyle büyük bir popülariteye kavuşan Zeynep Tokuş'u mutlaka hatırlarsınız.

1998'de Miss Turkey güzeli seçilen, özellikle Deli Yürek dizisiyle büyük bir popülariteye kavuşan Zeynep Tokuş'u mutlaka hatırlarsınız.

Kendine has, karakteristik bir yüze sahip olan Zeynep Tokuş'u bir kere gördüyseniz unutmak mümkün değil zaten fakat biz yine de kısaca hatırlatalım.

Miss Turkey seçildikten sonra sektöre sağlam bir giriş yapan Zeynep Tokuş, büyük süksesini Kenan İmirzalıoğlu ile beraber rol aldığı Deli Yürek dizisiyle yapmıştı.

2002 yılında ise Çocuklar Duymasın'ın Pınar Altuğ'dan sonraki Meltem'i olarak izlemiştik kendisini!

2002 yılında ise Çocuklar Duymasın'ın Pınar Altuğ'dan sonraki Meltem'i olarak izlemiştik kendisini!

Daha sonra da oyunculuk kariyesine bir süre daha devam eden Zeynep Tokuş, 2011 yılında Erdem Yılmaztürk ile evlenmiş, kariyerine de veda etmişti.

Evlendikten sonra 3 çocuk annesi olan Zeynep Tokuş, Ali ve Alp isimli iki oğlu, Ayşe isimli de bir kızı olmuştu.

Şimdilerde boyunu geçen çocukları ve eşiyle beraber musmutlu huzurlu bir hayat süren Zeynep Tokuş, eskiden sahip olduğu şan ve şöhreti tamamen geride bırakmış durumda.

Şimdilerde boyunu geçen çocukları ve eşiyle beraber musmutlu huzurlu bir hayat süren Zeynep Tokuş, eskiden sahip olduğu şan ve şöhreti tamamen geride bırakmış durumda.

Bizim tanıdığımız dönemde sahip olduğu kusursuz fiziği korumakla beraber, yıllardır yoga eğitmenliği yapıyor. 

Son zamanlarda da paylaştığı yoga videolarıyla gündeme geliyor, keza üst düzey hareketleri inanılmaz bir rahatlıkla sergiliyor kendisi!

Bugün gündemimizde olmasının sebebi de yine geçtiğimiz saatlerde paylaştığı yoga videosu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın