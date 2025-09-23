Yıllar Güzelliğinden Bir Şey Götürmemiş: Yeşilçam Güzeli Gülşen Bubikoğlu Son Halini Paylaştı!

Ah Nerede, Gırgıriye, Alev Alev, Vahşi Gelin, Yaban gibi pek çok filmde yer alan ve oyunculuğuyla herkesi kendine hayran bırakan Yeşilçam efsanesi, aynı zamanda dönemin en güzel kadınlarından biri olarak öne çıkıyordu.

Sosyal medyada 'gulsenbubikogluofficial' kullanıcı adına sahip olan ünlü oyuncu, normalde sosyal medya hesabını yalnızca yaptığı çizimleri paylaşmak için kullanıyor. Dolayısıyla çok uzun bir süredir kendisini hiç görmüyorduk!