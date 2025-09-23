onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Yıllar Güzelliğinden Bir Şey Götürmemiş: Yeşilçam Güzeli Gülşen Bubikoğlu Son Halini Paylaştı!

Yıllar Güzelliğinden Bir Şey Götürmemiş: Yeşilçam Güzeli Gülşen Bubikoğlu Son Halini Paylaştı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
23.09.2025 - 19:02

Sosyal medya hesabını yalnızca yaptığı çizimleri paylaşmak için kullanan Yeşilçam efsanesi Gülşen Bubikoğlu, uzun bir aranın ardından son halini paylaştı!

70 yaşındaki usta oyuncunun son hali büyüledi... Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yeşilçam'ın en sevilen ve en güzel kadınlarından biri olan Gülşen Bubikoğlu'nu tanıtmamıza gerek yok herhalde!

Yeşilçam'ın en sevilen ve en güzel kadınlarından biri olan Gülşen Bubikoğlu'nu tanıtmamıza gerek yok herhalde!

Ah Nerede, Gırgıriye, Alev Alev, Vahşi Gelin, Yaban gibi pek çok filmde yer alan ve oyunculuğuyla herkesi kendine hayran bırakan Yeşilçam efsanesi, aynı zamanda dönemin en güzel kadınlarından biri olarak öne çıkıyordu. 

Sosyal medyada 'gulsenbubikogluofficial' kullanıcı adına sahip olan ünlü oyuncu, normalde sosyal medya hesabını yalnızca yaptığı çizimleri paylaşmak için kullanıyor. Dolayısıyla çok uzun bir süredir kendisini hiç görmüyorduk!

Gülşen Bubikoğlu, geçtiğimiz saatlerde, uzun mu uzun bir aranın ardından son halini paylaştı!

Gülşen Bubikoğlu, geçtiğimiz saatlerde, uzun mu uzun bir aranın ardından son halini paylaştı!

Evinin balkonundan verdiği poza, 'Güzel bir Eylül’ün de sonuna geldik.. püfür püfür esintisiyle çok güzel bir yaz sonu.. 🌿🍂' notunu düştü. 

Belki bir miktar filtre vardır yüzünde bilemiyoruz ama yıllar güzelliğinden hiçbir şey götürmemiş, orası kesin! Siz söyleyin, kim inanır bu güzel hanımefendinin 70 yaşında olduğuna?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
5
5
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın