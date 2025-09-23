Milli Gururumuz Kenan Yıldız'ın Ballon D'or Şıklığı ve İnsanı Afallatan Yakışıklılığı Ortalığı Ayağa Kaldırdı!
Avrupa’nın en iyi genç oyuncusu ödülü için adaylar arasında olan milli gururumuz Kenan Yıldız'ın özel gece için seçtiği kombin de su götürmez yakışıklılığı da X ahalisi kalbini pır pır ettirmeye yetti!
Müthiş kariyer yükselişi ve performansıyla ayrı, 'yeni David Beckham'ımımız' ünvanını alacak kadar dikkat çeken yakışıklılığıyla ayrı gündeme oturan Kenan Yıldız'a yorum yağdı.
Juventus’ta 10 numaralı formayı giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, İtalya Serie A'da performansı ile en çok konuşulan isimlerden biri.
Genç yıldızımız Kenan Yıldız'ın dün gece gündemimizin göbeğinde olmasının sebebi ise 2025 yılının en iyilerinin ödüllendiriliği Ballon D'or ödül törenine aday olarak katılması oldu.
Geceden kalan pozlarını da 3.2 milyon kişinin takip ettiği Instagram hesabından paylaştı.
Avrupa’nın en iyi genç oyuncusu ödülünü alamadı fakat Ballon d'Or'da bir duruşu ve karizması vardı ki ortalığı ayağa kaldırdı.
Gelin, Yıldız'ın kusursuzluğuna gelen yorumları beraber görelim!
