Milli Gururumuz Kenan Yıldız'ın Ballon D'or Şıklığı ve İnsanı Afallatan Yakışıklılığı Ortalığı Ayağa Kaldırdı!

Milli Gururumuz Kenan Yıldız'ın Ballon D'or Şıklığı ve İnsanı Afallatan Yakışıklılığı Ortalığı Ayağa Kaldırdı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
23.09.2025 - 19:35

Avrupa’nın en iyi genç oyuncusu ödülü için adaylar arasında olan milli gururumuz Kenan Yıldız'ın özel gece için seçtiği kombin de su götürmez yakışıklılığı da X ahalisi kalbini pır pır ettirmeye yetti!

Müthiş kariyer yükselişi ve performansıyla ayrı, 'yeni David Beckham'ımımız' ünvanını alacak kadar dikkat çeken yakışıklılığıyla ayrı gündeme oturan Kenan Yıldız'a yorum yağdı.

Juventus’ta 10 numaralı formayı giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, İtalya Serie A'da performansı ile en çok konuşulan isimlerden biri.

Bayern'den geldiği Juventus'ta adım adım yıldızlaşan Kenan Yıldız, şimdilerde Juventus'un 10 numarasını taşıyor ve her gün adını daha çok duyuyoruz.

Gencecik yaşına rağmen dünyanın en yakışıklı futbolcuları arasında gösterilen ve su götürmez yakışıklılığıyla dikkat çeken Kenan Yıldız, kızların hayalini süslerken ne zaman bir yerde görüntülense karizması ayrı, yakışıklılığı ayrı konuşuluyor.

Genç yıldızımız Kenan Yıldız'ın dün gece gündemimizin göbeğinde olmasının sebebi ise 2025 yılının en iyilerinin ödüllendiriliği Ballon D'or ödül törenine aday olarak katılması oldu.

Kenan Yıldız’ın da adaylar arasında olduğu Avrupa’nın en iyi genç oyuncusu ödülünü bu sene de Barcelona’nın yıldızı Lamine Yamal kazandı. 

Kenan Yıldız ise Doue, Neves, Estevao’nun ardından sıralamada 5’inci oldu.

Geceden kalan pozlarını da 3.2 milyon kişinin takip ettiği Instagram hesabından paylaştı.

Paylaşımına, 'Ballon d’Or ödüllerinde ülkemi 🇹🇷 ve kulübüm @juventus’u temsil etmek gurur vericiydi.' notunu düşmüş, bir kez daha koltuklarımızın kabarmasına sebep olmuştu!

Avrupa’nın en iyi genç oyuncusu ödülünü alamadı fakat Ballon d'Or'da bir duruşu ve karizması vardı ki ortalığı ayağa kaldırdı.

Kenan Yıldız'ın simli papyonu dikkat çekerken, yüz hatları, yakışıklılığı ve karizmasına yorum yağdı!

Çok değil, yakında futbol dünyasının en önde gelen isimlerinden biri olacağı aşikar... 'Sakince Ballon d'Or kazanmasını beklerken' yakışıklılığına düşmeye devam edeceğiz gibi duruyor.

Gelin, Yıldız'ın kusursuzluğuna gelen yorumları beraber görelim!

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
