Kenan Yıldız da Adaydı: Kopa Trophy’nin Sahibi Yine Lamine Yamal Oldu
2025 yılının en iyilerinin ödüllendiriliği Ballon D'or ödül töreninde ilk olarak en iyi genç futbolcuya verilen Kopa Trophy’nin sahibi belli oldu.
Ödül için yarışan milli futbolcu Kenan Yıldız ise sıralamada 5’inci oldu.
