Kenan Yıldız da Adaydı: Kopa Trophy’nin Sahibi Yine Lamine Yamal Oldu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
22.09.2025 - 22:53

Juventus’ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız’ın da adaylar arasında olduğu Avrupa’nın en iyi genç oyuncusu ödülünü Barcelona’nın yıldızı Lamine Yamal kazandı. Kenan Yıldız, Doue, Neves, Estevao’nun ardından sıralamada 5’inci oldu.

2025 yılının en iyilerinin ödüllendiriliği Ballon D'or ödül töreninde ilk olarak en iyi genç futbolcuya verilen Kopa Trophy’nin sahibi belli oldu.

Bu senenin Kopa Trophy kazananı Barcelona forması giyen Lamine Yamal oldu. 18 yaşındaki dünya yıldızı, bu ödülü üst üste 2. kez alan tarihteki ilk isim oldu.

Ödül için yarışan milli futbolcu Kenan Yıldız ise sıralamada 5’inci oldu.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
