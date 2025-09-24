Buna Hiç Hazır Değildik: Adamlar Grubu "Bir Süreliğine" Faaliyetlerini Durdurduğunu Açıkladı!
Türk alternatif rock sahnesinin en güçlü gruplarından biri olan Adamlar, geçtiğimiz dakikalarda hiç beklenmedik bir kararla tüm faaliyetlerini “bir süreliğine” durdurduğunu açıkladı. En son Ankara’daki konserleriyle sahneye çıkan grup, hayranlarını şoke ederek planlanan tüm konserlerini iptal etti.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Alternatif rock sahnesinin en sevilen gruplarından biri olan Adamlar, 2014’te kurulduğundan bu yana müzik listelerini sallayan şarkılarla öne çıkmayı başardı.
Her şey yolunda gidiyor zannediyorduk ki geçtiğimiz dakikalarda Adamlar'dan hiç beklemediğimiz bir hamle geldi.
Bu "bir süreliğine" meselesi bize pek de hayra alamet değil gibi geldi. Üstelik mesaj da bir veda mesajı gibiydi. Kalbimiz kırıldı... Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!
