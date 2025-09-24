onedio
Buna Hiç Hazır Değildik: Adamlar Grubu "Bir Süreliğine" Faaliyetlerini Durdurduğunu Açıkladı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
24.09.2025 - 17:03

Türk alternatif rock sahnesinin en güçlü gruplarından biri olan Adamlar, geçtiğimiz dakikalarda hiç beklenmedik bir kararla tüm faaliyetlerini “bir süreliğine” durdurduğunu açıkladı. En son Ankara’daki konserleriyle sahneye çıkan grup, hayranlarını şoke ederek planlanan tüm konserlerini iptal etti.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Alternatif rock sahnesinin en sevilen gruplarından biri olan Adamlar, 2014’te kurulduğundan bu yana müzik listelerini sallayan şarkılarla öne çıkmayı başardı.

Vokalde Tolga Akdoğan’ın, gitarda Gürhan Öğütücü’nün, basta Berat İşçioğlu’nun ve davulda da Berkan Tilavel’in yer aldığı Adamlar, kısa süre içerisinde koca bir popülariteye kavuştu. 

“Rüyalarda Buruşmuşuz”, “Hikaye”, “Acının İlacı”, “Koca Yaşlı Şişko Dünya” ve “Dalgalı” gibi şarkılar, grubun dinleyicilerin gönlünde taht kurmasını sağladı. Özellikle 2019’da çıkan Dünya Günlükleri albümü ve 2024’te yayınladıkları 'Kahırlı Merdiven', tüm gözlerin Adamlar'a yeniden çevrilmesine sebep olmuş, bizi onlardan daha çok şarkı dinleyeceğimize inandırmıştı.

Her şey yolunda gidiyor zannediyorduk ki geçtiğimiz dakikalarda Adamlar'dan hiç beklemediğimiz bir hamle geldi.

Resmi Instagram hesaplarından yapılan paylaşımda, beraber faaliyetlerine 'bir süreliğine' ara verdiğini duyuran Adamlar, hayranlarını şoke etti. 

Açıklama, önümüzdeki tüm konserlerin iptal edildiği anlamına gelirken daha birkaç gün önce Ankara'da sahnede gayet keyifli olmaları akıllarda daha çok soru işareti oluşmasına sebep oldu. 

Böylelikle, birkaç gün önce Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında AOÇ’de verdikleri konser, şimdilik grubun son sahne performansı olarak tarihe geçti...

Bu "bir süreliğine" meselesi bize pek de hayra alamet değil gibi geldi. Üstelik mesaj da bir veda mesajı gibiydi. Kalbimiz kırıldı... Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

“Herkese merhaba, Adamlar olarak bir süreliğine faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Bu nedenle önümüzdeki tüm konserlerin iptal edildiğini üzülerek duyuruyoruz. Yolculuğumuzda bizimle olan, desteğini ve sevgisini hissettiren herkese çok teşekkür ederiz. Sevgiyle'

