İlişkiyi Onaylıyor mu? Defne Samyeli, Kızı Derin Talu'nun Tanalp Tokgöz'le Beraberliği Hakkında Konuştu!

Matchaa'sı, bozuk Türkçe diksiyonu, İngilizce kelimeleri Türkçeye harmanlaması, annesiyle çektiği videolar ve yemek yapma girişimleriyle TikTok'u büyük çalkalayan Derin Talu, hiç beklemediğimiz bir anda hayatımıza dahil oldu ve tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı.

Kiminin inanılmaz sempatik ve doğal bulduğu Derin Talu, kimisi tarafından da çok 'antipatik' ve 'itici' bulundu. Yine de öyle ya da böyle büyük bir popülariteye kavuşan Derin Talu, attığı her adımla olay olmaya başladı.

Yaklaşık bir aydır da gündemimizde yeni aşkı Tanalp Tokgöz var, belki denk gelmişsinizdir. Birkaç ay önce Tokgöz'le aşk yaşamaya başlayan Derin Talu, aşkını sosyal medyadan duyurmuştu. Birkaç saat önce de 'kaynana' hamlesiyle gündem olmuştu.