İlişkiyi Onaylıyor mu? Defne Samyeli, Kızı Derin Talu'nun Tanalp Tokgöz'le Beraberliği Hakkında Konuştu!

Lila Ceylan - Magazin Editörü
24.09.2025 - 00:06

Hayatımıza bir anda girip fenomen olan Derin Talu, Tanalp Tokgöz'le yaşamaya başladığı aşkla gündeme oturmuştu. Geçtiğimiz saatlerde kaynanasıyla buluşan Derin Talu'nun annesi Defne Samyeli, kızının beraberliği hakkında ilk kez konuştu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Defne Samyeli'nin hayatımıza bir girip pir giren küçük kızı Derin Talu, son zamanların en popüler isimlerinden biri oldu.

Matchaa'sı, bozuk Türkçe diksiyonu, İngilizce kelimeleri Türkçeye harmanlaması, annesiyle çektiği videolar ve yemek yapma girişimleriyle TikTok'u büyük çalkalayan Derin Talu, hiç beklemediğimiz bir anda hayatımıza dahil oldu ve tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı. 

Kiminin inanılmaz sempatik ve doğal bulduğu Derin Talu, kimisi tarafından da çok 'antipatik' ve 'itici' bulundu. Yine de öyle ya da böyle büyük bir popülariteye kavuşan Derin Talu, attığı her adımla olay olmaya başladı. 

Yaklaşık bir aydır da gündemimizde yeni aşkı Tanalp Tokgöz var, belki denk gelmişsinizdir. Birkaç ay önce Tokgöz'le aşk yaşamaya başlayan Derin Talu, aşkını sosyal medyadan duyurmuştu. Birkaç saat önce de 'kaynana' hamlesiyle gündem olmuştu.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Derin Talu'nun kaynanasıyla koyun koyuna fotoğrafının ardından bugün bir davette görüntülenen Defne Samyeli'ne kızının beraberliği soruldu.

'Genç bir kız. Bir ilişki yaşıyor, kendi tercihidir. Gayet güzel, yaşına uygun bir ilişki yaşıyor. Bundan daha doğal ne olabilir? Derin hep sanki daha farklı ve marjinalmiş gibi sunuldu. Birtakım operasyonlar oluyor... Yani alıştığımız şeyler.' diyen Defne Samyeli, ilişkiyi onayladığını vurguladı. 

Sosyal medyada kendileri hakkında çıkan haberleri çok kale almadıklarını, dava açılacak bir durum varsa onunla ilgilendiğini de belirtti.

İşte o anlar:

