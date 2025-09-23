onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Lvbel C5 ve Ece Kırtanır Ayrıldı: Yetişkin Film Yıldızı Alexis Texas'la Mesaj İfşaları Aşkı Kökünden Söndürdü!

Lvbel C5 ve Ece Kırtanır Ayrıldı: Yetişkin Film Yıldızı Alexis Texas'la Mesaj İfşaları Aşkı Kökünden Söndürdü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
23.09.2025 - 22:09

Son zamanların en popüler isimlerinden biri olan rapçi Lvbel C5, Orkun Işıtmak'ın programında ifşalanarak gündeme oturmuştu. Yetişkin film yıldızı Alexis Texas'la cinsel içerikli mesajları ekrana verilen Lvbel C5'in Danla Bilic'in can dostu Ece Kırtanır'la ayrıldığı ortaya çıktı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Attığı her adım olay olan, 'HAVHAVHAV' şarkısı başına bela olsa da müthiş bir popülariteye erişmesine vesile olan rapçi Lvbel C5'e mutlaka denk gelmişsinizdir.

Attığı her adım olay olan, 'HAVHAVHAV' şarkısı başına bela olsa da müthiş bir popülariteye erişmesine vesile olan rapçi Lvbel C5'e mutlaka denk gelmişsinizdir.

Şimdilerde en popüler rapçiler arasında yer alan Lvbel C5, çapkın olduğunu her fırsatta dile getirirken, yüksek özgüveni ve ünlü isimlerle girdiği polemiklerle gündeme geliyor. 

Özel hayatına döndüğümüzdeyse karşımıza Danla Bilic'in can dostu Ece Kırtanır çıkıyor. 

Belki görmüşsünüzdür, geçtiğimiz aylarda Lvbel C5 ve Ece Kırtanır'ın aşk yaşamaya başladığı iddiaları kol gezmeye başlamıştı. Bunun üzerine arabada yan koltukta oturan aşkı Ece Kırtanır'ı etiketlemeden Instagram'ında paylaşan Lvbel C5, 'Seni seviyorum' notunu düşmüş, ilişkiyi ilan etmişti.

Hatta daha yeni çiçeği burnunda çifti Lvbel C5'in bir arkadaşının düğününde beraber görmüş, pek de yakıştırmıştık. İşler, Orkun Işıtmak'ın programıyla değişti...

Hatta daha yeni çiçeği burnunda çifti Lvbel C5'in bir arkadaşının düğününde beraber görmüş, pek de yakıştırmıştık. İşler, Orkun Işıtmak'ın programıyla değişti...

Birkaç gün önce Orkun Işıtmak'ın Pembe Yalanlar programına konuk olup yalan makinesine bağlanan Lvbel C5, kahkahalar içinde kendisini ifşa etmiş, yetişin film yıldızı Alexis Texas'la arasında geçen cinsel içerikli mesajlar ekrana verilmişti. 

Çekim sırasında orada olan sevgilisi Ece yüzünden bir miktar gerilip, 'Ece görmesin, Ece sen gözünü kapat' gibi uyarılarda bulunan Lvbel C5, ifşalanmaktan keyif de almıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

"Maşallah" dediğimiz genelde üç gün yaşamıyor ama bu Alexis Texas meselesinden sonra ilişkilerinin yürümesi biraz zor gözüküyordu zaten.

"Maşallah" dediğimiz genelde üç gün yaşamıyor ama bu Alexis Texas meselesinden sonra ilişkilerinin yürümesi biraz zor gözüküyordu zaten.

Ayrılık haberi tez geldi! Birkaç saat öncesine kadar hala birbirini takip eden Lvbel C5 ve Ece Kırtanır'ın Instagram'dan karşılıklı birbirini sildiği fark edildi.

Siz ne düşünüyorsunuz? Sevgilinizin en popüler yetişkin film yıldızlarından biriyle cinsel içerikli mesajlarını sadece siz değil, milyonlar da görmüş olsaydı aşka hala devam eder miydiniz?

Bizce yol yakınken dönmek de fayda var, Ece için çok isabetli bir karar olmuş! Hadi yorumlarda buluşalım...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
2
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın