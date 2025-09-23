Lvbel C5 ve Ece Kırtanır Ayrıldı: Yetişkin Film Yıldızı Alexis Texas'la Mesaj İfşaları Aşkı Kökünden Söndürdü!

Ayrılık haberi tez geldi! Birkaç saat öncesine kadar hala birbirini takip eden Lvbel C5 ve Ece Kırtanır'ın Instagram'dan karşılıklı birbirini sildiği fark edildi.

Siz ne düşünüyorsunuz? Sevgilinizin en popüler yetişkin film yıldızlarından biriyle cinsel içerikli mesajlarını sadece siz değil, milyonlar da görmüş olsaydı aşka hala devam eder miydiniz?

Bizce yol yakınken dönmek de fayda var, Ece için çok isabetli bir karar olmuş! Hadi yorumlarda buluşalım...