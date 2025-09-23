Lvbel C5 ve Ece Kırtanır Ayrıldı: Yetişkin Film Yıldızı Alexis Texas'la Mesaj İfşaları Aşkı Kökünden Söndürdü!
Son zamanların en popüler isimlerinden biri olan rapçi Lvbel C5, Orkun Işıtmak'ın programında ifşalanarak gündeme oturmuştu. Yetişkin film yıldızı Alexis Texas'la cinsel içerikli mesajları ekrana verilen Lvbel C5'in Danla Bilic'in can dostu Ece Kırtanır'la ayrıldığı ortaya çıktı!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Attığı her adım olay olan, 'HAVHAVHAV' şarkısı başına bela olsa da müthiş bir popülariteye erişmesine vesile olan rapçi Lvbel C5'e mutlaka denk gelmişsinizdir.
Hatta daha yeni çiçeği burnunda çifti Lvbel C5'in bir arkadaşının düğününde beraber görmüş, pek de yakıştırmıştık. İşler, Orkun Işıtmak'ın programıyla değişti...
"Maşallah" dediğimiz genelde üç gün yaşamıyor ama bu Alexis Texas meselesinden sonra ilişkilerinin yürümesi biraz zor gözüküyordu zaten.
