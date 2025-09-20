Kendi Kendini İfşaladı: Lvbel C5 Bir Yetişkin Film Yıldızına Attığı Mesajlarla Gündeme Bomba Gibi Oturdu!
Aşk hayatıyla sık sık konuşulan rapçi Lvbel C5, bu kez bambaşka bir konuyla sosyal medyanın radarına takıldı. Orkun Işıtmak’ın Pembe Yalanlar programına katılan ünlü rapçinin, bir yetişkin film yıldızına gönderdiği mesajlar programda ifşalanınca gündem karıştı!
Programdaki bu anların X’e düşmesiyle birlikte Lvbel C5, yeniden magazin gündeminin zirvesine yerleşti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Lvbel C5, Orkun Işıtmak’ın YouTube programı Pembe Yalanlar’a konuk oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Programda kendisine sorulan sorular arasında, bir dönem bir yetişkin film yıldızına gönderdiği özel mesajlar da vardı.
Lvbel C5'in Alexis Texas'a attığı temsili mesajları Orkun Işıtmak videoda böyle paylaştı:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın