onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Kendi Kendini İfşaladı: Lvbel C5 Bir Yetişkin Film Yıldızına Attığı Mesajlarla Gündeme Bomba Gibi Oturdu!

Kendi Kendini İfşaladı: Lvbel C5 Bir Yetişkin Film Yıldızına Attığı Mesajlarla Gündeme Bomba Gibi Oturdu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
20.09.2025 - 08:56

Aşk hayatıyla sık sık konuşulan rapçi Lvbel C5, bu kez bambaşka bir konuyla sosyal medyanın radarına takıldı. Orkun Işıtmak’ın Pembe Yalanlar programına katılan ünlü rapçinin, bir yetişkin film yıldızına gönderdiği mesajlar programda ifşalanınca gündem karıştı!

Programdaki bu anların X’e düşmesiyle birlikte Lvbel C5, yeniden magazin gündeminin zirvesine yerleşti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Lvbel C5, Orkun Işıtmak’ın YouTube programı Pembe Yalanlar’a konuk oldu.

Lvbel C5, Orkun Işıtmak’ın YouTube programı Pembe Yalanlar’a konuk oldu.

Önce Danla Bilic’in can dostu Ece Kırtanır ile aşk yaşadığı ortaya çıkan Lvbel C5, ardından ayrılık dedikodularıyla gündeme gelmişti. Çiftin yeniden yan yana görünmesi “hiç ayrılmadık ki” mesajı mı, yoksa “ikinci şans” mı sorularını akıllara getirmişti.

Ardından kendisi dün katıldığı Pembe Yalanlar programında Mustafa Sandal hakkındaki sözleriyle adını manşetlere yerleştirmişti.

Detaylardan bahsetmiştik:

Programda kendisine sorulan sorular arasında, bir dönem bir yetişkin film yıldızına gönderdiği özel mesajlar da vardı.

Lvbel C5'in Alexis Texas'a attığı temsili mesajları Orkun Işıtmak videoda böyle paylaştı:

Lvbel C5'in Alexis Texas'a attığı temsili mesajları Orkun Işıtmak videoda böyle paylaştı:
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
5
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın