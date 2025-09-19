Gerginlik Tırmanıyor: Lvbel C5'ten Mustafa Sandal Hakkında "Aman Duymasın!" Dedirtecek Zehir Zemberek Sözler!
Türk müzik sahnesinde nesiller arası polemik hız kesmeden devam ediyor. Popun efsanesi Mustafa Sandal ile genç rap yıldızı Lvbel C5, son açıklamalarıyla magazin gündemini sallamıştı.
Sahnedeki esprili göndermelerden sosyal medyaya taşınan sert açıklamalara kadar uzanan tartışmada son olarak Pembe Yalanlar programında Lvbel C5, Mustafa Sandal hakkında zehir zemberek ifadeler kullandı!
Türk popunun 90’lardan bu yana en güçlü isimlerinden olan Mustafa Sandal ile son yılların dikkat çeken rap yıldızı Lvbel C5 arasında başlayan polemik magazin gündeminde fırtına gibi esiyor.
Sözler kısa sürede gündem olurken, tartışmayı büyütmek istemeyen Mustafa Sandal daha sonra sosyal medyadan yapıcı bir mesaj yayınladı.
Ancak konu kapanmadı. Orkun Işıtmak’ın “Pembe Yalanlar” programına konuk olan Lvbel C5, Mustafa Sandal’a daha da sert sözlerle yüklendi:
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
