Gerginlik Tırmanıyor: Lvbel C5'ten Mustafa Sandal Hakkında "Aman Duymasın!" Dedirtecek Zehir Zemberek Sözler!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
19.09.2025 - 23:02

Türk müzik sahnesinde nesiller arası polemik hız kesmeden devam ediyor. Popun efsanesi Mustafa Sandal ile genç rap yıldızı Lvbel C5, son açıklamalarıyla magazin gündemini sallamıştı. 

Sahnedeki esprili göndermelerden sosyal medyaya taşınan sert açıklamalara kadar uzanan tartışmada son olarak Pembe Yalanlar programında Lvbel C5, Mustafa Sandal hakkında zehir zemberek ifadeler kullandı!

Türk popunun 90’lardan bu yana en güçlü isimlerinden olan Mustafa Sandal ile son yılların dikkat çeken rap yıldızı Lvbel C5 arasında başlayan polemik magazin gündeminde fırtına gibi esiyor.

Her şey Mustafa Sandal’ın Harbiye konserinde yaptığı bir espriyle başladı. Sandal, sahnede “Bir ara düşündüm, ‘Miyav Miyav’ diye şarkı yapsam mı diye… Sonra ‘Sen Mustafa Sandal’sın’ dedim, içime sinmedi” sözleriyle genç rapçilerin tarzına gönderme yaptı. Bu çıkış, Lvbel C5’in “Havhavhav” şarkısına üstü kapalı bir eleştiri olarak yorumlandı.

Lvbel C5 ise hiç vakit kaybetmeden cevap verdi:

“Onun böyle bir efekt yakalaması çok zor. Premium üyeyse açsın Spotify’ı, dinleyenlere baksın. Yoksa ben verebilirim. Ona şarkı vermem.”

Sözler kısa sürede gündem olurken, tartışmayı büyütmek istemeyen Mustafa Sandal daha sonra sosyal medyadan yapıcı bir mesaj yayınladı.

“Sevgili kardeşim; sağ olsunlar, halkımız 31 sene önce bana sınırsız premium üyeliği verdi, tasalanma. Bizim zamanımızda tıklama botları falan yoktu. Biz yüreklere dokunmuşuz ki çok şükür bugünlere gelmişiz. ‘Tıklansın’ diye havhav miyav yerine, kendi tarzımla ‘Aşkına Destan’ı yaptım dedim sahnede. ... Esprim seni kırdıysa Mustafa abinin kusuruna bakma. Genç bir kardeşimi üzmek istemem. Sataşanlardan değil, kalıcı ve yüreklere dokunanlardan olmanı temenni ederim. ... Müzik yolculuğunda sonsuz başarılar dilerim.”

Ancak konu kapanmadı. Orkun Işıtmak’ın “Pembe Yalanlar” programına konuk olan Lvbel C5, Mustafa Sandal’a daha da sert sözlerle yüklendi:

