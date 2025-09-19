onedio
Kerem Bürsin'le Ayrılık İddialarına Karışan Melisa Sabancı Tapan Kendisini Çeken Muhabirlere Sitem Etti!

Kerem Bürsin'le Ayrılık İddialarına Karışan Melisa Sabancı Tapan Kendisini Çeken Muhabirlere Sitem Etti!

Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
19.09.2025 - 22:19

Geçtiğimiz saatlerde havaalanında Gazetemagazin objektiflerine yansıyan ancak sessizliğini koruyan Melisa Sabancı Tapan, bu kez sitem dolu bir paylaşımda bulundu. Kerem Bürsin’le ilişkisi hakkındaki iddialar sürerken Sabancı'dan, muhabirlerin tavırlarına yönelik dikkat çeken bir açıklama geldi.

Magazin gündeminin son aylarda en çok konuşulan çiftlerinden biri Kerem Bürsin ile Sabancı ailesinin torunlarından Melisa Sabancı Tapan oluyor.

Magazin gündeminin son aylarda en çok konuşulan çiftlerinden biri Kerem Bürsin ile Sabancı ailesinin torunlarından Melisa Sabancı Tapan oluyor.

Gözlerden uzak başlayan ilişki, kamuoyunun merakını cezbederken, ünlü oyuncunun romantik hayatı ve Türkiye’nin tanınmış ailelerinden birinin genç temsilcisi bir araya gelince magazin manşetleri de kaçınılmaz oluyor.

Çiftin ismi ilk kez medyada birlikte anıldıktan sonra bir süre gözlerden uzakta bir birliktelik yaşadıkları iddia edilmişti. Zaman içinde magazin muhabirlerinin sorularına gelen kısa açıklamalar ve objektiflerdeki görüntüler, ilişkiye dair spekülasyonları güçlendirmişti.

İkilinin aşkı sessiz sedasız devam ederken geçtiğimiz günlerde bazı kaynaklar ayrılık iddiaları da yazmış; ardından Kerem Bürsin, katıldığı bir etkinlikte ilişkisinin devam ettiğini söyleyerek dedikodulara nokta koymuştu.

Kerem Bürsin'le ayrıldıkları iddiaları sosyal medyada dolaşmaya başlayan Melisa Sabancı Tapan, Gazetemagazin'den Mustafa Ağdağ'ın kamerasına yakalandı.

O görüntülerle tepki çeken Melisa Sabancı Tapan’dan paparazzilere sitem dolu paylaşım geldi:

O görüntülerle tepki çeken Melisa Sabancı Tapan'dan paparazzilere sitem dolu paylaşım geldi:

“Yorulmuş bir şekilde şehre gelirsin ve paparazzi bey yüzünüze kamerasını tutar… Kamuya açık hayatlar da insani sınırlara ihtiyaç duyar. Önce bir selam vermek, ardından izin istemek en basit nezaket göstergesidir. Hep birlikte daha nazik, daha saygılı bir kültür inşa edebiliriz…”

