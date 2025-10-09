Uyuşturucu Operasyonu Kapsamında İfade Veren Oyuncu Birce Akalay İlk Kez Konuştu
Ünlü oyuncu Birce Akalay, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında, 8 Ekim 2025 sabahı düzenlenen şafak operasyonunda ifade verdi.
Akalay, aralarında Hadise, Demet Evgar, Kubilay Aka ve Dilan Polat gibi isimlerin de bulunduğu toplam 19 ünlüyle birlikte, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Birce Akalay, İl Jandarma Komutanlığı'nda görüntülenen ilk isim olmuştu, ünlü oyuncu sessizliğini bozdu.
İfadeleri ve kan örnekleri alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen ünlü isimler serbest bırakılmıştı.
Birce Akalay şimdiye kadar sessizliğini korumuştu. Güzel oyuncu bugün erken saatlerde sevgilisi Hakan Kurtaş'la görüntülenmesinin ardından ilk kez konuştu.
Gazete Magazin'den Umut Ünver'e konuşan Birce Akalay, "Hayatım boyunca başımı eğecek hiçbir şey yapmadım" dedi.
