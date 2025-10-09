onedio
Uyuşturucu Operasyonu Kapsamında İfade Veren Oyuncu Birce Akalay İlk Kez Konuştu

Ecem Dalgıçoğlu
09.10.2025 - 19:14

Ünlü oyuncu Birce Akalay, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında, 8 Ekim 2025 sabahı düzenlenen şafak operasyonunda ifade verdi.

Akalay, aralarında Hadise, Demet Evgar, Kubilay Aka ve Dilan Polat gibi isimlerin de bulunduğu toplam 19 ünlüyle birlikte, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. 

Birce Akalay, İl Jandarma Komutanlığı'nda görüntülenen ilk isim olmuştu, ünlü oyuncu sessizliğini bozdu.

İfadeleri ve kan örnekleri alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen ünlü isimler serbest bırakılmıştı.

İrem DericiKubilay AkaKaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak TüzünataçDuygu ÖzaslanDemet Evgar, Meriç Aral, Özge Özpirinçci, Mert YazıcıoğluFeyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Dilan PolatEngin Polat, Metin Akdülger ve Ceren Moray'ın kan örnekleri ve ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Yaşananların ardından Hadise, Ankara konserinde açıklamada bulunmuş, İrem Derici de basın açıklaması yapmıştı.

Birce Akalay şimdiye kadar sessizliğini korumuştu. Güzel oyuncu bugün erken saatlerde sevgilisi Hakan Kurtaş'la görüntülenmesinin ardından ilk kez konuştu.

Birce Akalay 'Arayan, mesaj atan, sevgisiyle ve inancıyla bana varlığını hatırlatan tüm dostlarıma, arkadaşlarıma ve tüm sevenlerimize çok teşekkür ederim. İyiyim, iyiyiz ve hep iyi kalacağız!' şeklinde açıklamada bulundu.

Gazete Magazin'den Umut Ünver'e konuşan Birce Akalay, "Hayatım boyunca başımı eğecek hiçbir şey yapmadım" dedi.

