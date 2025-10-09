onedio
Derin Talu Kolundaki 885 Bin TL'lik Bilekliğin Sahte Olduğunun Sanılmasıyla Kendini Aklama Çabasına Girdi!

Derin Talu Kolundaki 885 Bin TL'lik Bilekliğin Sahte Olduğunun Sanılmasıyla Kendini Aklama Çabasına Girdi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
09.10.2025 - 17:56

8 Ekim 2025 tarihinde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir uyuşturucu operasyonu kapsamında, Derin Talu'nun adı gündeme yerleşmişti. Ablası Deren Talu ile birlikte, medya dünyasından tanınmış birçok ismi kapsayan bu operasyonda Derin Talu'nun da bulunduğu toplam 19 ünlü isim, 'uyuşturucu madde kullanımı ve özendirme' suçlamalarıyla ifadeleri alınmak üzere Jandarma ve Emniyet birimlerine davet edilmişti.

Gündem bu operasyonla çalkandıktan sonra adli tıp kurumuna götürülen ünlü isimler serbest bırakılmıştı. Geçtiğimiz gün yaşananlar hakkında açıklamada bulunmayan Derin Talu, sosyal medyaya paylaştığı fotoğraflarla geri döndü!

Lüks bir markaya ait aksesuarını sosyal medya hesabından paylaşan Derin Talu'nun bilekliğinin sahte olduğunu iddia eden bir magazin hesabı beklenmedik bir yanıtla karşılaştı!

Lüks bir markaya ait aksesuarını sosyal medya hesabından paylaşan Derin Talu'nun bilekliğinin sahte olduğunu iddia eden bir magazin hesabı beklenmedik bir yanıtla karşılaştı!

Bilekliğinin orijinal olduğunu iddia eden Derin Talu, 885 bin TL'lik aksesuar hakkında çıkan 'sahte' iddiasını yanıtsız bırakmadı!

O magazin sayfasına yanıt veren Derin Talu, "modelini hiç mi görmedin?" sorusunu yöneltti.

O magazin sayfasına yanıt veren Derin Talu, "modelini hiç mi görmedin?" sorusunu yöneltti.

'Bütçeni bilmiyorum 'fake' görmüşsün belli ki' şeklinde yanıtlar veren Derin Talu'nun sahte bileklik iddiası karşısındaki cevapları dikkat çekti.

"Fake'lerin yanında diğerlerinin ucuzluğu göze batar" şeklinde konuşan Derin Talu'nun o sözleri olay oldu.

"Fake'lerin yanında diğerlerinin ucuzluğu göze batar" şeklinde konuşan Derin Talu'nun o sözleri olay oldu.

'Benim bilekliği pahalı bulup çakmasını alacağım bi dünyada yaşadığımızı düşünmen komikmiş' ifadelerini kullanan Derin Talu'nun kendini aklamak için gösterdiği çaba dikkatlerden kaçmadı.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
umut

görgüsüz varoş

