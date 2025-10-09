Derin Talu Kolundaki 885 Bin TL'lik Bilekliğin Sahte Olduğunun Sanılmasıyla Kendini Aklama Çabasına Girdi!
8 Ekim 2025 tarihinde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir uyuşturucu operasyonu kapsamında, Derin Talu'nun adı gündeme yerleşmişti. Ablası Deren Talu ile birlikte, medya dünyasından tanınmış birçok ismi kapsayan bu operasyonda Derin Talu'nun da bulunduğu toplam 19 ünlü isim, 'uyuşturucu madde kullanımı ve özendirme' suçlamalarıyla ifadeleri alınmak üzere Jandarma ve Emniyet birimlerine davet edilmişti.
Gündem bu operasyonla çalkandıktan sonra adli tıp kurumuna götürülen ünlü isimler serbest bırakılmıştı. Geçtiğimiz gün yaşananlar hakkında açıklamada bulunmayan Derin Talu, sosyal medyaya paylaştığı fotoğraflarla geri döndü!
Lüks bir markaya ait aksesuarını sosyal medya hesabından paylaşan Derin Talu'nun bilekliğinin sahte olduğunu iddia eden bir magazin hesabı beklenmedik bir yanıtla karşılaştı!
O magazin sayfasına yanıt veren Derin Talu, "modelini hiç mi görmedin?" sorusunu yöneltti.
"Fake'lerin yanında diğerlerinin ucuzluğu göze batar" şeklinde konuşan Derin Talu'nun o sözleri olay oldu.
