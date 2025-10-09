Acun Ilıcalı'dan Ayakta Alkışlanacak Hareket: İşinden Olan O İsme Sahip Çıktı!
Türkiye’nin en uzun soluklu yarışma programlarından biri olan Survivor, yeni sezonda “Ünlüler-All Star” formatıyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kadro yavaş yavaş şekillenirken, programın yapımcısı Acun Ilıcalı, sosyal medya hesapları ve katıldığı programlarla yeni sezona dair heyecan verici detayları paylaşmayı sürdürüyor.
İlk olarak Popstar ile tanınan Bayhan’ın yarışmacı olarak açıklanmasının ardından, Acun Ilıcalı’nın yeni paylaşımında işinden olan dublörün görülmesi heyecan yarattı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Survivor, yeni sezonda "Ünlüler-All Star" yarışmasıyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Acun Ilıcalı bugün Gel Konuşalım programında Survivor yarışmasının yeni sezonu hakkında detayları paylaştı.
Acun Ilıcalı'nın paylaştığı videodaki tanıdık isim ise dikkat çekti. Kıvanç Tatlıtuğ ile ilgili paylaşımı sonrası işinden olan dublör kameralara takıldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın