Acun Ilıcalı'dan Ayakta Alkışlanacak Hareket: İşinden Olan O İsme Sahip Çıktı!

09.10.2025 - 20:12

Türkiye’nin en uzun soluklu yarışma programlarından biri olan Survivor, yeni sezonda “Ünlüler-All Star” formatıyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kadro yavaş yavaş şekillenirken, programın yapımcısı Acun Ilıcalı, sosyal medya hesapları ve katıldığı programlarla yeni sezona dair heyecan verici detayları paylaşmayı sürdürüyor.

İlk olarak Popstar ile tanınan Bayhan’ın yarışmacı olarak açıklanmasının ardından, Acun Ilıcalı’nın yeni paylaşımında işinden olan dublörün görülmesi heyecan yarattı!

Survivor, yeni sezonda "Ünlüler-All Star" yarışmasıyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Survivor 2026 için geri sayım başlarken, yarışmacı kadrosu da şekillenmeye devam ediyor. Programın yapımcısı Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu sezonun ilk yarışmacısının Popstar ile tanınan Bayhan olduğunu duyurdu. Ilıcalı, 'Survivor 2026 Ünlüler & All Star başlıyor. İlk yarışmacımız olan Bayhan'a gönülden başarılar diliyorum.' ifadelerini kullanmıştı.

Acun Ilıcalı bugün Gel Konuşalım programında Survivor yarışmasının yeni sezonu hakkında detayları paylaştı.

'Bu sene Survivor'a 200 binin üzerinde başvuru yapıldı. Bu yıl ilk elemelerden geçen yarışmacı adayları ile birebir ben görüşeceğim.' şeklinde konuşan Acun Ilıcalı, yine sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla yeni sezona ait ipuçları paylaştı.

Acun Ilıcalı'nın paylaştığı videodaki tanıdık isim ise dikkat çekti. Kıvanç Tatlıtuğ ile ilgili paylaşımı sonrası işinden olan dublör kameralara takıldı.

