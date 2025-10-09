onedio
Belçika'da Bir Şatoda 20 Ünlü İsmi Bir Araya Getirecek "The Traitors" Yarışmasının Sunucusu Belli Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
09.10.2025 - 18:32

Dünyanın dört bir yanında izleyiciyi ekrana kilitleyen The Traitors, İngiltere, ABD ve Kanada gibi ülkelerde farklı sunucularla büyük ilgi görüyor. İngiltere versiyonunu Claudia Winkleman, Amerika versiyonunu ise Alan Cumming sunuyor.

Şimdi sıra Türkiye’de! TGRT Haber'den Dilek Ulusan'ın haberine göre, ünlülerin yarışacağı ve strateji ile gerilimin bir araya geleceği The Traitors Türkiye’nin sunucusu da belli oldu!

Gelin detaylara birlikte bakalım!

Büyük ödülü kazanmak için iki ayrı grupta yarışacak ünlüler, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor!

Belçika’daki bir şatoda gerçekleşecek yarışmada tam 20 ünlü isim, strateji ve zeka oyunlarıyla büyük ödül için kıyasıya mücadele edecek. Kim güvenilir, kim hain? Tüm bu soruların cevabını ekran başında izleyiciler keşfedecek.

TGRT Haber'den Dilek Ulusan'ın haberine göre, reality şov The Traitors Türkiye’nin çekimleri bu kez Brezilya’da başlayacak. Programın sunuculuğunu ise Giray Altınok üstleniyor.

The Traitors Türkiye’nin sunucusu Giray Altınok, ekranlarda sadece yarışma programı ile değil, yeni sinema projesi D.I.S.C.O. ile de karşımıza çıkacak. Giray Altınok ve Kerem Özdoğan’ın başrollerini üstlendiği film, yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak’ın üstlendiği, heyecan dolu bir yerli yapım olarak izleyiciyle buluşacak.

