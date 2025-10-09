Belçika'da Bir Şatoda 20 Ünlü İsmi Bir Araya Getirecek "The Traitors" Yarışmasının Sunucusu Belli Oldu!
Dünyanın dört bir yanında izleyiciyi ekrana kilitleyen The Traitors, İngiltere, ABD ve Kanada gibi ülkelerde farklı sunucularla büyük ilgi görüyor. İngiltere versiyonunu Claudia Winkleman, Amerika versiyonunu ise Alan Cumming sunuyor.
Şimdi sıra Türkiye’de! TGRT Haber'den Dilek Ulusan'ın haberine göre, ünlülerin yarışacağı ve strateji ile gerilimin bir araya geleceği The Traitors Türkiye’nin sunucusu da belli oldu!
Gelin detaylara birlikte bakalım!
Büyük ödülü kazanmak için iki ayrı grupta yarışacak ünlüler, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor!
TGRT Haber'den Dilek Ulusan'ın haberine göre, reality şov The Traitors Türkiye’nin çekimleri bu kez Brezilya’da başlayacak. Programın sunuculuğunu ise Giray Altınok üstleniyor.
