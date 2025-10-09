Eşref Rüya 17. Bölümünde Neler Oldu, Yeni Bölüm Nereden İzlenir? İşte Eşref Rüya'nın 18. Bölüm Fragmanı

Nisan, Eşref'e duyduğu aşk ve nefret arasında bir çıkmaza giriyor. Bir yandan da, Dinçer'in Eşref'e duyduğu nefreti fark eden Nisan, Dinçer'e doğrudan ilişkilerinde bir problem olup olmadığını sorguluyor.

Eşref ise hem ölümünü hem de hapse girmesini istemeyen kişinin kim olduğunu bulmaya çalışırken, 'Eğer ben olmasaydım, imza atar mıydın?' sorusuyla Nisan'ın Dinçer ile olan anlaşmasının geleceği hakkında bir karar verme zamanının geldiğini gösteriyor. Peki, Nisan imza atacak mı?

Hadi, hep birlikte 18. bölümün ilk fragmanına bir göz atalım.👇