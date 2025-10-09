onedio
Eşref Rüya 17. Bölümünde Neler Oldu, Yeni Bölüm Nereden İzlenir? İşte Eşref Rüya'nın 18. Bölüm Fragmanı

Elif ÇAMLIBEL
09.10.2025 - 15:09 Son Güncelleme: 09.10.2025 - 15:11

Kanal D ekranlarının başarılı yapımı Eşref Rüya, bu hafta da Çarşamba akşamına damgasını vurdu. Başrollerini Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un paylaştığı, sevilen dizi aksiyon dolu bölümüyle bir kez daha seyirciden tam not aldı. Eşref, Gürdal'ı Kadir'in elinden kurtarmak için mücadele ederken Nisan kafa karışıklıklarına yenik düştü. Eşref Rüya'nın 17. bölümünü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için izleme ekranını ve fragmanını içeriğimizde bulabilirsiniz.

Peki, Eşref Rüya'nın son bölümünde neler yaşandı? Eşref Rüya'nın yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlandı? Yeni bölümde neler olacak? 

İşte, merak edilen tüm detaylar...

Eşref Rüya Yeni Bölüm Ne Zaman? Hangi Gün Yayınlanacak?

Çarşamba gecelerinin vazgeçilmezi haline gelen Eşref Rüya, ikinci sezonuyla da tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Bu hafta 17. bölümü ekranlara gelen Eşref Rüya, gelecek hafta 15 Ekim Çarşamba akşamı saat 20.00'de yayınlanacak olan 18. bölümüyle izleyicilerin karışısına çıkacak. Yeni bölümde yaşanacaklar ise şimdiden merak konusu olmaya başladı.

Eşref Rüya Son Bölümde Neler Oldu?

Eşref, Gürdal'ı Kadir'in elinden kurtarmak adına büyük riskler alırken, bu durum onu Rus mafyasının hedefi yapar. Irmak ise, Gürdal'ın yerini belirlemek için hayatını tehlikeye atmaktan çekinmez.

Dinçer'in oyunlarına maruz kalan Nisan, kafasının karışıklığına yenik düşerek Eşref'in Afra'nın ölümüne sebep olabileceğine dair inançlarına daha çok sarılır. Eşref, bir yandan ekibiyle birlikte Gürdal'ı bulma çabalarını sürdürürken, diğer yandan kendisine yöneltilen suçlamaların kaynağını bulmak için araştırmalar yapar. Nisan, kardeşinin cinayetindeki suçluları bulmak için durmaksızın çaba gösterirken, Eşref de hem kendi ismini temize çıkarabilmek hem de Gürdal'ı kurtarabilmek için her şeyini riske atmaya hazırdır.

Eşref Rüya 17. Bölüm Nereden İzlenir?

Kanal D'nin popüler dizisi Eşref Rüya'nın en son bölümünün belirli bölümlerini aşağıdaki link üzerinden izleme şansınız bulunmaktadır. Dizinin tamamını ise Amazon Prime'dan izleyebilirsiniz. Dizinin tam bölümünün kanalın resmi internet sitesinde yayınlanması için ise Kasım ayı sabırsızlıkla bekleniyor.

EŞREF RÜYA 17. BÖLÜM İZLEME EKRANI

Eşref Rüya 18. Bölümde Neler Olacak?

Nisan, Eşref'e duyduğu aşk ve nefret arasında bir çıkmaza giriyor. Bir yandan da, Dinçer'in Eşref'e duyduğu nefreti fark eden Nisan, Dinçer'e doğrudan ilişkilerinde bir problem olup olmadığını sorguluyor.

Eşref ise hem ölümünü hem de hapse girmesini istemeyen kişinin kim olduğunu bulmaya çalışırken, 'Eğer ben olmasaydım, imza atar mıydın?' sorusuyla Nisan'ın Dinçer ile olan anlaşmasının geleceği hakkında bir karar verme zamanının geldiğini gösteriyor. Peki, Nisan imza atacak mı? 

Hadi, hep birlikte 18. bölümün ilk fragmanına bir göz atalım.👇

İşte Eşref Rüya 18. Bölüm Fragmanı

