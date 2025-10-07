Uzak Şehir Son Bölümde Neler Oldu, 32. Bölüm Nereden İzlenir? İşte Uzak Şehir'in 33. Bölüm Fragmanı

Cihan, Boran'ın hâlâ hayatta olduğunu saklama çabasıyla her geçen gün daha büyük bir sınavla karşı karşıya kalır. Alya, bu durumu öğrendiğinde, Cihan'a olan güveni sarsılır ve ciddi bir ikilem yaşar. Cihan, durumu açıklamak için tüm içtenliğiyle çabalarken, bu büyük sınavı birlikte aşmaya karar verdiklerinde beklenmedik bir engelle karşılaşırlar.

Şahin'in evi basmasıyla, oğlunun hayatta olduğunu öğrenen Sadakat, Boran'ın neden saklandığını anlamaya çalışır. Boran'ın eve getirilmesi ise bir kez daha dengeleri tamamen değiştirir. Cihan, Alya'yı asla bırakmayacağını söylese de Sadakat onların geleceği hakkında kararını çoktan vermiştir bile... Bir diğer yandan ise Nadim'in Demir'e olan öfkesi, sakladığı büyük sırrı ortaya çıkarır. Zerrin'in bebeğinin babasının Kaya olduğunu Cihan'a açıklamasıyla, işler iyice karışık bir hal alır. Cihan, bu şok edici gerçekle Demir'i karşı karşıya getirir ve başlayan bu hesaplaşma, bir domino etkisi yaratarak yeni sırların ortaya çıkmasına neden olur. Artık hiçbir şeyin saklı kalması mümkün olmayacak gibi görünüyor...