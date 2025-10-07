onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Uzak Şehir Son Bölümde Neler Oldu, 32. Bölüm Nereden İzlenir? İşte Uzak Şehir'in 33. Bölüm Fragmanı

Uzak Şehir Son Bölümde Neler Oldu, 32. Bölüm Nereden İzlenir? İşte Uzak Şehir'in 33. Bölüm Fragmanı

Kanal D dizi fragman izle
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
07.10.2025 - 11:31

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Uzak Şehir, bu hafta yayınlanan 32. bölümüyle de tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı. AyNa yapım imzalı reyting rekortmeni başarılı dizinin bu haftaki bölümünde Boran'ın konağa getirilmesi dengeleri altüst ederken gelecek bölümde neler olacağı da merak konusu oldu. Cihan ve Alya'yı şimdi neler bekliyor? 

Peki, Uzak Şehir 32. bölümde neler oldu? Uzak Şehir 33. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İşte, Uzak Şehir 32. bölüm izleme ekranı ve yeni fragman

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uzak Şehir Yeni Bölüm Ne Zaman? Hangi Gün Yayınlanacak?

Uzak Şehir Yeni Bölüm Ne Zaman? Hangi Gün Yayınlanacak?

Pazartesi akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, yeni sezonu ile de tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı. 6 Ekim akşamı 32. bölümü yayınlanan Uzak Şehir'in yeni bölümü gelecek hafta 13 Ekim Pazartesi akşamı 20.00'de yayımlanacak. 

Uzak Şehir Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı? 

Dizinin yeni bölümünde neler olacağı merak edilirken 33. bölümün ilk fragmanı da geldi. Sadakat'ın Alya'yı kovması, Deniz'in konuşmalara şahitlik etmesi ise Boran'ın konakta işleri daha da karıştıracağını henüz fragmandan hissettirdi.

Uzak Şehir 32. Bölümde Neler Oldu?

Uzak Şehir 32. Bölümde Neler Oldu?

Cihan, Boran'ın hâlâ hayatta olduğunu saklama çabasıyla her geçen gün daha büyük bir sınavla karşı karşıya kalır. Alya, bu durumu öğrendiğinde, Cihan'a olan güveni sarsılır ve ciddi bir ikilem yaşar. Cihan, durumu açıklamak için tüm içtenliğiyle çabalarken, bu büyük sınavı birlikte aşmaya karar verdiklerinde beklenmedik bir engelle karşılaşırlar.

Şahin'in evi basmasıyla, oğlunun hayatta olduğunu öğrenen Sadakat, Boran'ın neden saklandığını anlamaya çalışır. Boran'ın eve getirilmesi ise bir kez daha dengeleri tamamen değiştirir. Cihan, Alya'yı asla bırakmayacağını söylese de Sadakat onların geleceği hakkında kararını çoktan vermiştir bile... Bir diğer yandan ise Nadim'in Demir'e olan öfkesi, sakladığı büyük sırrı ortaya çıkarır. Zerrin'in bebeğinin babasının Kaya olduğunu Cihan'a açıklamasıyla, işler iyice karışık bir hal alır. Cihan, bu şok edici gerçekle Demir'i karşı karşıya getirir ve başlayan bu hesaplaşma, bir domino etkisi yaratarak yeni sırların ortaya çıkmasına neden olur. Artık hiçbir şeyin saklı kalması mümkün olmayacak gibi görünüyor...

Uzak Şehir Son Bölüm Nereden İzlenir?

Uzak Şehir Son Bölüm Nereden İzlenir?

Pazartesi akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü kanalın resmi internet sitesinde de yerini aldı. Uzak Şehir'in son bölümünü aşağıdaki linke tıklayarak da izleyebilirsiniz.👇

UZAK ŞEHİR 32. BÖLÜM İZLEME EKRANI

Uzak Şehir 33. Bölümde Neler Olacak?

Uzak Şehir 33. Bölümde Neler Olacak?

Uzak Şehir'in yeni bölümünde Cihan'ın 'Boran uyandığında bana ne olacak bilmiyorum? Seni isterse Boran ne olacak? Sen istersen ne olacak?' sözleri dikkat çekiyor. Alya, Cihan'a 'Ben sevdiğim adamın yanında olmak istiyorum.' derken Sadakat ise çoktan harekete geçiyor... Sadakat'ın 'Sen bu kadın için ağabeyini de ananı da sattın' sözlerini duyan Deniz, babasının yaşadığını öğrenecek mi? 

Gelin, 33. bölümün ilk fragmanına birlikte bakalım.👇

İşte Uzak Şehir 33. Bölüm Fragmanı

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın