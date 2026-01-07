Bu Tenisçilerin İsimlerini Tahmin Edebilecek misin?
Tenis; sadece şıklığı ve estetikliğiyle değil, oyuncuların karakteristik stilleri ve tarzıyla da hafızaya kazanan bir oyun. Kimi sahadaki eğlenceli duruşuyla seyircinin gönlünü kazanırken, kimi çevikliği ve fiziksel gücüyle hayranlık uyandırır. Peki sen bu isimlerden kaçını biliyorsun? Hadi başlayalım.
1. Tek elle backhand denince akla gelen, tenis dünyasının beyefendi ismi kim?
2. Roland Garros’taki yenilmezliği sebebiyle “toprağın kralı” unvanını alan tenisçi hangisi?
3. Tenis dünyasının aykırı ismi, uzun rallilerdeki direnciyle bilinen oyuncu kim?
4. Güçlü servisleri ile tanınan kadın tenisinin son dönemdeki en ünlü isimlerinden olan oyuncu kim?
5. Kadın tenisinin en ikonik ismi, fotoğraftaki oyuncu kim?
6. Genç yaşta büyük çıkış yakalayıp şu an Dünya 1 Numarası olan isim?
7. Ve onun en büyük rakibi, Dünya 2 Numarası olan genç isim?
8. İnişli çıkışlı karakteriyle bilinen fotoğraftaki tenisçi kim?
9. Uzun süre kadın tenisini domine eden fotoğraftaki isim?
10. Federer ve Nadal ile birlikte "Big Three" içine dahil edilen tenisçi kim?
11. Zaman zaman tartışmalı saha dışı gündemleriyle öne çıkan Alman tenisçi kim?
12. Türk tenisinde sürekli ilklere imza atan genç tenisçi kim?
