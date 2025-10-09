onedio
Avrupa Yakası ve Yalan Dünya Karakterleri Günümüzde Olsaydı En Çok Neyi Severdi?

Elif Sude Yenidoğan
09.10.2025 - 13:56

TikTok’ta dizi karakterleri ile ilgili yeni bir akım çıktı. Son haftalarda epey ilgi gören akımda popüler dizilerdeki karakterlerin günümüzde olsalardı en çok neyi sevecekleri sıralanıyor. Yaratıcı içerik üreticileri kendi fikirlerine göre dizi karakterleri ile ilgili tespitler yapıyor. Şimdi ise Avrupa Yakası ve Yalan Dünya dizileri akıma konu oldu. Eğer sizler de bu dizileri sevenlerdenseniz tespitlere bayılacaksınız. Gelin detaylara geçelim…

Avrupa Yakası da Yalan Dünya da hala popülerliğini koruyan dizilerden.

Eskiden televizyonda komedi dizileri ile daha çok karşılaşsak da artık komedi yerini drama bıraktı. Bu sebeple komedi dizilerine olan hasret eski dizileri yeniden izlemeye yol açıyor. Avrupa Yakası ve Yalan Dünya sıkça sar başa izlenen ve keyif veren dizilerden. Bakalım tespitleri beğenecek misiniz?

Yalan Dünya part I 👇

Yalan Dünya part II 👇

Ve Avrupa Yakası 👇

Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
