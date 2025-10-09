onedio
Rakiplerine İkinci Sırayı Bile Vermedi: 8 Ekim Reyting Sonuçları Açıklandı

Elif Sude Yenidoğan
09.10.2025 - 11:42

8 Ekim reyting sonuçları açıklanmasıyla birlikte bir dizi daha 10 reytinge yaklaşmasıyla heyecan yarattı. Son zamanlarda dizilerde 10 üstü reyting görmek pek mümkün olmuyor. Geçtiğimiz akşam da Eşref Rüya, Can Borcu ve Sahipsizler’in yeni bölümleri ekrandaydı. Gelin neler yaşanmış birlikte görelim!

Eşref Rüya tüm kategorilerde birinci olmayı başardı!

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in başrolü paylaştığı dizi her hafta merak uyandıran bölümleriyle izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başarıyor. Yalnızca yeni bölümüyle değil, özetiyle de tüm kategorilerde ikinciliğe yerleşerek yüksek sıralama aldı.

Total’de 9,87; AB’de 7,30; ABC1’de 9,83 reyting aldı.

Sahipsizler beklenen sıralarda yer alamadı.

Total’de üçüncü sırada olsa da AB ve ABC1’de düşük sıralamalar elde etti. 

Total’de 5,28; AB’de 2,86; ABC1’de 3,63 reyting aldı.

Can Borcu da final yapacağını duyurmuştu.

Final öncesi de yeni günlerinin çarşamba olacağı açıklanmıştı. Dizinin reytingleri ne yazık ki finalin de etkisiyle düşüktü.

Total’de 1,92; AB’de 1,07; ABC1’de 1,55 reyting aldı.

Total 👇

AB 👇

ABC1 👇

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
