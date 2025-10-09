Rakiplerine İkinci Sırayı Bile Vermedi: 8 Ekim Reyting Sonuçları Açıklandı
8 Ekim reyting sonuçları açıklanmasıyla birlikte bir dizi daha 10 reytinge yaklaşmasıyla heyecan yarattı. Son zamanlarda dizilerde 10 üstü reyting görmek pek mümkün olmuyor. Geçtiğimiz akşam da Eşref Rüya, Can Borcu ve Sahipsizler’in yeni bölümleri ekrandaydı. Gelin neler yaşanmış birlikte görelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eşref Rüya tüm kategorilerde birinci olmayı başardı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sahipsizler beklenen sıralarda yer alamadı.
Can Borcu da final yapacağını duyurmuştu.
Total 👇
AB 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ABC1 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın