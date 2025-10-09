onedio
Kızılcık Şebreti Dizisinde Flaş Gelişme: Nilay’a Arkadaş Seda Geliyor!

Elif Sude Yenidoğan
09.10.2025 - 10:24

Yeni sezonuyla bomba gibi bir geri dönüş yapan Kızılcık Şerbeti’nde gelişmeler devam ediyor. Dizinin yayına başlamasıyla gündem olması bir olmuştu. Doğa ve Firaz’ın yasak aşkına RTÜK’ten soruşturma sürprizi gelmişti. Neyse ki bu süreçler sonlandı ve dizi kaldığı yerden devam ediyor.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Şimdiyse Nilay karakterine bir arkadaş geleceği açıklandı.

Dizide adından en çok söz ettirenlerden biri Nilay. Nilay’a hayat veren Feyza Civelek de sıkça gündeme geliyor. 

Birsen Altuntaş’ın haberine göre Nilay’ın arkadaşı eski mahalleden komşusu olacak.

Seda adlı karakteri Ece Aydemir canlandıracak.

Dizi, yeni karakterlerle renklendirilirken bakalım Seda izleyici karşısına nasıl biri olarak çıkacak? İzleyip göreceğiz…

