Kızılcık Şebreti Dizisinde Flaş Gelişme: Nilay’a Arkadaş Seda Geliyor!

Yeni sezonuyla bomba gibi bir geri dönüş yapan Kızılcık Şerbeti’nde gelişmeler devam ediyor. Dizinin yayına başlamasıyla gündem olması bir olmuştu. Doğa ve Firaz’ın yasak aşkına RTÜK’ten soruşturma sürprizi gelmişti. Neyse ki bu süreçler sonlandı ve dizi kaldığı yerden devam ediyor.

Kaynak: Birsen Altuntaş