Bu Kalabalık Ne? Eşref Rüya Çekimlerini İzlemek İsteyen Seyirci İzdiham Yarattı
Kanal D ekranlarının fenomen haline gelen dizisi Eşref Rüya'nın setinde resmen izdiham yaşandı. Dizinin fanları Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in yer aldığı sahneleri izlemek için yoğun bir kalabalık oluşturdu.
Aksiyon ve heyecanın dozunu her bölümde biraz daha yükselten Eşref Rüya dizisinin çekimleri bu kez adeta bir gösteriye dönüştü.
Özellikle Eşref Tek’in simgesi haline gelen fıstık yeşili Cadillac’a bindiği sahnede adeta izdiham yaşandı.
