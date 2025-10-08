onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Bu Kalabalık Ne? Eşref Rüya Çekimlerini İzlemek İsteyen Seyirci İzdiham Yarattı

Bu Kalabalık Ne? Eşref Rüya Çekimlerini İzlemek İsteyen Seyirci İzdiham Yarattı

Çağatay Ulusoy yerli dizi Demet Özdemir
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
08.10.2025 - 23:15

Kanal D ekranlarının fenomen haline gelen dizisi Eşref Rüya'nın setinde resmen izdiham yaşandı. Dizinin fanları Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in yer aldığı sahneleri izlemek için yoğun bir kalabalık oluşturdu.

KAYNAK: Deniz Tural

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Aksiyon ve heyecanın dozunu her bölümde biraz daha yükselten Eşref Rüya dizisinin çekimleri bu kez adeta bir gösteriye dönüştü.

Aksiyon ve heyecanın dozunu her bölümde biraz daha yükselten Eşref Rüya dizisinin çekimleri bu kez adeta bir gösteriye dönüştü.

Deniz Tural'ın haberine göre Eşref Rüya çekimlerinin yapıldığı alana akın eden kalabalık, Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in birlikte yer aldığı sahneleri izlemek için saatlerce bekledi.

Özellikle Eşref Tek’in simgesi haline gelen fıstık yeşili Cadillac’a bindiği sahnede adeta izdiham yaşandı.

Özellikle Eşref Tek’in simgesi haline gelen fıstık yeşili Cadillac’a bindiği sahnede adeta izdiham yaşandı.

Aracına ulaşmakta zorlanan Ulusoy, kalabalığın arasında güçlükle ilerleyebildi. Set ekibi, yoğun ilgi nedeniyle güvenliği artırmak zorunda kaldı. O anlara ait görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılarak viral oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın