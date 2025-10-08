"Set Durdu" Bahar'da Demet Evgar'ın Annesini Canlandıran Füsun Demirel İsyan Etti
Bahar dizisinin başrolü Demet Evgar, uyuşturucu operasyonu kapsamında alınan ünlüler arasında yer almıştı. Dizide rol alan Hatice Aslan, Evgar'a destek olmak için Jandarma Komutanlığı'na gidip Bahar setinin durduğunu belirtmişti. Bunun ardından dizinin Gülçiçek'i Füsun Demirel'den de isyan paylaşımı geldi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonuyla 19 ünlü ismin ifadesi ve kan örnekleri alındı.
Bahar dizisinde Demet Evgar'ın canlandırdığı Bahar'ın annesi Gülçiçek'i canlandıran Füsun Demirel, setin durmasına isyan etti.
İşte Füsun Demirel'in o paylaşımı:
