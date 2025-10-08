onedio
"Set Durdu" Bahar'da Demet Evgar'ın Annesini Canlandıran Füsun Demirel İsyan Etti

"Set Durdu" Bahar'da Demet Evgar'ın Annesini Canlandıran Füsun Demirel İsyan Etti

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
08.10.2025 - 20:53

Bahar dizisinin başrolü Demet Evgar, uyuşturucu operasyonu kapsamında alınan ünlüler arasında yer almıştı. Dizide rol alan Hatice Aslan, Evgar'a destek olmak için Jandarma Komutanlığı'na gidip Bahar setinin durduğunu belirtmişti. Bunun ardından dizinin Gülçiçek'i Füsun Demirel'den de isyan paylaşımı geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonuyla 19 ünlü ismin ifadesi ve kan örnekleri alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonuyla 19 ünlü ismin ifadesi ve kan örnekleri alındı.

Bu 19 ünlüden biri de Bahar dizisinin başrolü Demet Evgar oldu. Evgar, evine düzenlenen şafak operasyonuyla ifade vermeye götürülürken dizideki rol arkadaşı Hatice Aslan, Jandarma Komutanlığı'na gelerek destek oldu ve basın mensuplarına Bahar setinin durduğunu açıkladı.

Hatice Aslan'ın set isyanının ardından Füsun Demirel'den paylaşım gecikmedi.

Bahar dizisinde Demet Evgar'ın canlandırdığı Bahar'ın annesi Gülçiçek'i canlandıran Füsun Demirel, setin durmasına isyan etti.

Bahar dizisinde Demet Evgar'ın canlandırdığı Bahar'ın annesi Gülçiçek'i canlandıran Füsun Demirel, setin durmasına isyan etti.

Demirel paylaşımında, 'Evet, set durdu... Bu saçmalık bitse de yarın işimizin başına dönsek' yazdı.

İşte Füsun Demirel'in o paylaşımı:

İşte Füsun Demirel'in o paylaşımı:
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
