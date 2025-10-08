Ortalık Karışacak: Arka Sokaklar Kadrosuna Sürpriz Oyuncu Dahil Oldu!
20. sezonuyla ekrana gelen Arka Sokaklar'ın kadrosuna yeni bir oyuncu dahil oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Arka Sokaklar'da son olarak Yabani dizisinde rol alan oyuncu rol alacak.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
Televizyonun en uzun soluklu yapımlarından Arka Sokaklar, 20. sezonunda da cuma akşamlarının değişmeyen adresi olmayı sürdürüyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre son olarak Yabani dizisinde rol alan Ramiz Mullamusa, Arka Sokaklar'a dahil oldu.
