Ortalık Karışacak: Arka Sokaklar Kadrosuna Sürpriz Oyuncu Dahil Oldu!

Arka Sokaklar
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
08.10.2025 - 16:43

20. sezonuyla ekrana gelen Arka Sokaklar'ın kadrosuna yeni bir oyuncu dahil oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Arka Sokaklar'da son olarak Yabani dizisinde rol alan oyuncu rol alacak.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Televizyonun en uzun soluklu yapımlarından Arka Sokaklar, 20. sezonunda da cuma akşamlarının değişmeyen adresi olmayı sürdürüyor.

Geçtiğimiz hafta Kızılcık Şerbeti'nin galibiyetini ekarte eden Arka Sokaklar'ın kadrosuna yeni bir isim geliyor. Türker İnanoğlu’nun bıraktığı mirası yaşatan D Media yapımı dizi, bu sezon kadrosuna genç kuşağın dikkat çeken isimlerinden birini dahil etti. O ismi Birsen Altuntaş duyurdu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre son olarak Yabani dizisinde rol alan Ramiz Mullamusa, Arka Sokaklar'a dahil oldu.

“Yabani” dizisindeki Umut karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Mullamusa, 723. bölümden itibaren “Ömer Balaban” rolüyle seyirci karşısına çıkacak. Suç dünyasının içine savrulmuş bir genç olan Ömer, Nail Kırmızıgül’ün canlandırdığı Cevher karakterinin himayesi altına girecek.

