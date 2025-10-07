Bayhan'ın Ardından Survivor'a Üç Eski Yarışmacının Katılacağı İddia Edildi
Survivor 2026 için geri sayım başladı. Acun Ilıcalı, şarkıcı Bayhan'ın Survivor'ın yeni sezonunda yer alacağını duyurmasının ardından diğer isimler merak edildi. Yasin Özbek, Survivor'a katılacak üç eski yarışmacının ismini verdi. Bakalım iddialar doğru çıkacak mı?
KAYNAK: Yasin Özbek
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Survivor 2026'nın ilk yarışmacısını Acun Ilıcalı duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yasin Özbek'in iddiasına göre Survivor 2026 kadrosuna eski yarışmacılardan Eser West, Turabi Çamkıran ve Pascal Nouma dahil olacak.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın