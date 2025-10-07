onedio
Bayhan'ın Ardından Survivor'a Üç Eski Yarışmacının Katılacağı İddia Edildi

survivor
Esra Demirci
07.10.2025 - 20:41

Survivor 2026 için geri sayım başladı. Acun Ilıcalı, şarkıcı Bayhan'ın Survivor'ın yeni sezonunda yer alacağını duyurmasının ardından diğer isimler merak edildi. Yasin Özbek, Survivor'a katılacak üç eski yarışmacının ismini verdi. Bakalım iddialar doğru çıkacak mı?

KAYNAK: Yasin Özbek

Survivor 2026'nın ilk yarışmacısını Acun Ilıcalı duyurdu.

Ilıcalı, X hesabından Survivor 2026 için ilk yarışmacının şarkıcı Bayhan olduğunu açıkladı. Haliyle sosyal medyada diğer Survivor yarışmacılarının kimler olduğu merak edildi. Yasin Özbek, Survivor hakkındaki bomba iddiayla ortalığı epey karıştırdı.

Yasin Özbek'in iddiasına göre Survivor 2026 kadrosuna eski yarışmacılardan Eser West, Turabi Çamkıran ve Pascal Nouma dahil olacak.

Bakalım Yasin Özbek'in özel haberi doğru çıkacak mı? Açıkçası şimdiden merak ettik. Peki siz bu kadro hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

