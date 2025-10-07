onedio
Doktorlar Dizi Karakterlerinin Günümüzde Yaşasalardı Bayılacakları Şeyler

Esra Demirci
07.10.2025 - 18:24

Sosyal medyadaki diziseverlerin ilgisini çekecek yeni bir akım gündem oldu. Dizi karakterlerinin günümüzde yaşasalardı en çok sevecekleri şeylerin sıralandığı akıma bu defa Doktorlar dizi karakterleri konuk oldu. Ortaya çıkan tespitler ise resmen nokta atışı!

TikTok'taki "Yaşasaydı bayılırdı" akımına şimdi de Doktorlar dizi karakterleri dahil oldu!

TikTok'ta ortaya çıkan akım özellikle sıkı dizi seyircisinin radarına takıldı. Fenomen haline gelen pek çok dizi için bu akım yapılırken şimdi de efsaneleşen Doktorlar dizisinin unutulmaz karakterleri gündeme geldi. İşte sosyal medyadaki nokta atışı Doktorlar tespitleri!

Tinder'ı da severdi tabii...

Zenan'ın hırs bambaşka.

Başka bir şeyle hayal edemiyoruz!

Hocam bileğinden çıkarmazdı.

Instagram takipçilerini bezdirirdi...

