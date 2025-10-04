İtiraf Etti: MasterChef'te Gizlice Telefon Kullanan Yarışmacı Ortaya Çıktı!
MasterChef Türkiye'deki gizli telefon olayı sonunda aydınlandı. Somer Şef, kamera kayıtlarını da ortaya koyarak bazı yarışmacıların gizlice telefon kullandıklarını açıklamıştı. Dün akşam yayınlanan bölümde gizlice telefon kullanan yarışmacı sonunda itiraf etti.
MasterChef'in sıkı kurallarından biri de yarışmacıların sosyal medya paylaşımlarından etkilenmemeleri için telefon yasaklaması olması.
Yarışmacılardan Onur, Somer Şef'in olayın üstüne gitmesi üzerine telefonu kullandığını itiraf etti.
