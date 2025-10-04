onedio
İtiraf Etti: MasterChef'te Gizlice Telefon Kullanan Yarışmacı Ortaya Çıktı!

İtiraf Etti: MasterChef'te Gizlice Telefon Kullanan Yarışmacı Ortaya Çıktı!

MasterChef Türkiye
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
04.10.2025 - 09:38

MasterChef Türkiye'deki gizli telefon olayı sonunda aydınlandı. Somer Şef, kamera kayıtlarını da ortaya koyarak bazı yarışmacıların gizlice telefon kullandıklarını açıklamıştı. Dün akşam yayınlanan bölümde gizlice telefon kullanan yarışmacı sonunda itiraf etti.

MasterChef'in sıkı kurallarından biri de yarışmacıların sosyal medya paylaşımlarından etkilenmemeleri için telefon yasaklaması olması.

MasterChef'in sıkı kurallarından biri de yarışmacıların sosyal medya paylaşımlarından etkilenmemeleri için telefon yasaklaması olması.

Önceki sezonlarda yarışmacıların telefon kullanımı serbest olsa da bu konuda daha sonra kurallar getirildi.

Yarışmacıların kendilerine tahsis edilen eve telefon sokmaları yasak olurken Somer Şef, yarışmacılardan birinin içeriye gizlice telefon soktuğunu açıkladı. Telefonun kime ait olduğu merak edilirken dün akşam (3 Ekim) yayınlanan bölümde telefonun sahibi durumu itiraf etti.

Yarışmacılardan Onur, Somer Şef'in olayın üstüne gitmesi üzerine telefonu kullandığını itiraf etti.

Yarışmacılardan Onur, Somer Şef'in olayın üstüne gitmesi üzerine telefonu kullandığını itiraf etti.

Somer Şef telefondan başka kimlerin faydalandığını sorunca Çağatay telefonu kullandığını söyledi. Bazı yarışmacılar ise telefondan haberdar olmalarına karşın kullanmadıklarını belirtti.

Söz konusu gelişmelerin ardından Hakan ve Çağatay'ın 2 görüşme izni iptal edilirken Onur'a 4 görüşme izni için yasak geldi.

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
