TRT 1'in "Taşacak Bu Deniz" Dizisinin Afişini Beğenmeyen Fanlardan Alternatif Öneriler

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci
03.10.2025 - 21:09

TRT 1'in merakla beklenen dizisi Taşacak Bu Deniz'in afişi geçtiğimiz günlerde görücüye çıktı. Fanlar, afişi epey yetersiz bulunca fanlar kolları sıvadı ve yapay zeka gibi etmenlerden destek alarak alternatif afişler tasarladı. Ortaya çıkan afişler ise takdir topladı.

TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan "Taşacak Bu Deniz" dizisinin afişi geçtiğimiz günlerde yayınlandı.

10 Ekim günü yayın hayatına başlayacak olan dizinin afişi fanlar tarafından hiç beğenilmezken sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Öyle ki fanlar kolları sıvayarak kendi alternatif afişlerini yaptılar. Biz de fan yapımı bu afişleri sizler için derledik.

Afişe gelen yorumları burada derlemiştik:

Fanlardan gelen alternatif afişlerden bazıları da burada:

@missgecee

@missgecee

@missgecee

@sutixq

@molikaninevi

@tsariciceek

Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
