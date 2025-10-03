TRT 1'in "Taşacak Bu Deniz" Dizisinin Afişini Beğenmeyen Fanlardan Alternatif Öneriler
TRT 1'in merakla beklenen dizisi Taşacak Bu Deniz'in afişi geçtiğimiz günlerde görücüye çıktı. Fanlar, afişi epey yetersiz bulunca fanlar kolları sıvadı ve yapay zeka gibi etmenlerden destek alarak alternatif afişler tasarladı. Ortaya çıkan afişler ise takdir topladı.
TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan "Taşacak Bu Deniz" dizisinin afişi geçtiğimiz günlerde yayınlandı.
Fanlardan gelen alternatif afişlerden bazıları da burada:
