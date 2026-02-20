İftar Sofrası Görseliyle Tepkileri Üzerine Çeken Ramazan Bingöl Paylaşımını Sildi
Her Ramazan ayında İslam alemi için çok çok önemli olan bu dönemin dini önemi kadar ekonomik yönleri de konuşuluyor. Özellikle gıdada yapılan Ramazan zamları ve mekanların iftar menüleri her seferinde daha çok tartışılıyor. İşletmeci ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi olan Ramazan Bingöl ise mekanındaki fiyat politikası nedeniyle sık sık eleştiriliyor.
Bingöl'ün iftar sofralarının sanat eseri gibi olması gerektiğiyle ilgili bir paylaşım yaptı. Ancak bu ihtişamlı sofra görseli çokça tepki çekti. Ünlü işletmeci paylaşımını sildi.
Paylaşım şu şekildeydi.
Bazı kullanıcılar kişi başı 2900 lira olan fiyatları paylaştı.
Görselin israf olduğunu savunanlar oldu.
Sık sık fiyat politikaları nedeniyle eleştirilen ünlü işletmeci tepkilerden kaçamadı.
Mevcut ekonomik şartlar hatırlatıldı.
Gelen yüzlerce yorumdan sonra Bingöl paylaşımını sildi.
