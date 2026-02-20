İftar Sofrası Görseliyle Tepkileri Üzerine Çeken Ramazan Bingöl Paylaşımını Sildi

Her Ramazan ayında İslam alemi için çok çok önemli olan bu dönemin dini önemi kadar ekonomik yönleri de konuşuluyor. Özellikle gıdada yapılan Ramazan zamları ve mekanların iftar menüleri her seferinde daha çok tartışılıyor. İşletmeci ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi olan Ramazan Bingöl ise mekanındaki fiyat politikası nedeniyle sık sık eleştiriliyor.

Bingöl'ün iftar sofralarının sanat eseri gibi olması gerektiğiyle ilgili bir paylaşım yaptı. Ancak bu ihtişamlı sofra görseli çokça tepki çekti. Ünlü işletmeci paylaşımını sildi.