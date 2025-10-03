Halk TV, SZC TV, TELE1... RTÜK, Birçok Kanala Ceza Yağdırdı

RTÜK yine ceza yağdırdı... Bu kez konuşma yok bir satırlık KJ!

Tele 1'e iki, SZC TV, Halk TV, Meltem TV ve Sun RTV'ye birer yaptırım uygulandı.

Tele 1’e; “Türkiye’nin Yönü” programında, “RTE’nin Netanyahu’dan Farkı Ne?” alt yazısının sehven KJ’de yer aldığı açıklanmasına, gerek kanal gerekse Merdan Yanardağ tarafından özür dilenmesine ve düzeltme açıklamaları yapılmasına rağmen, “KJ ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Netanyahu’ya benzetildiği ve eleştiri sınırının aşıldığı” gerekçesiyle %3 idari para cezası,

“4 Soru 4 Yanıt” programında, Merdan Yanardağ’ın, Alevilere yönelik ifadeleri, yine Yanardağ tarafından özür dilenmesi ve açıklık getirilmesine rağmen, eleştiri sınırının aşıldığı, “Yayıncının dikkat ve özen yükümlülüğünü ihlal ettiği” gerekçesiyle, %3 idari para cezası verildi.

SZC TV'ye; 'Sözün Aslı' programında CHP İl Başkanlığı'ndaki polis müdahalesine ilişkin, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın 'Hukuk eliyle bir darbe yapılmıştır.', CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un '...bu akşam itibariyle demokrasiye de darbe indirilmiştir.' ve 'Erdoğan iktidarı demokrasiye başkaldırıyor...' ifadeleri, “Mahkeme kararlarının doğrudan siyasi iktidarın müdahalesiyle alındığı iması” taşıdığı gerekçesiyle ihlal sayıldı ve yüzde 3 idari para cezası verildi.

Halk TV'ye; “Açıkça” programında Murat Kubilay'ın 'Devlet Bahçeli de MHP de hiçbir zaman devleti, devletin bekasını düşünen kurum ve kişiler değillerdi.' ifadesi, eleştiri sınırını aştığı gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası uygulandı.

SUN RTV’ye “İçel Gündemi” isimli haber bülteninde, yayın yasağı kararının ihlal edilmesi nedeniyle yüzde 3 idari para cezası uygulandı.

MELTEM TV’de, “Eylül Han ile Gündem Özel” programında, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz’ın sosyal medya hesabından paylaştığı iddialara yönelik yapılan değerlendirmelerin, “kurum ve kişiler hakkında iddiaların, doğruluğundan emin olmaksızın yayınlandığı” gerekçesiyle, yüzde 3 idari para cezası uygulandı.

Haber ve yorum programlarına, RTÜK’ün 2025 yılında verdiği 52 cezanın 44’ü, eleştirel yayınları ile öne çıkan üç haber kanalına;

Sözcü TV: 15 yaptırım (14 İPC+13 program durdurma+10 gün yayın durdurma),

Tele 1 :15 yaptırım (14 İPC+5 program durdurma+5 gün yayın durdurma),

Halk TV:14 yaptırım (13 İPC+8 program durdurma+10 gün yayın durdurma) şeklinde uygulandı.

Üç kanala uygulanan toplamda; 25 gün yayın durdurma, 26 kez program durdurma ve 22 milyon TL’yi aşan idari para cezası, demokratik toplum düzeninde hayati öneme sahip çok seslilik ilkesine ağır bir darbe niteliğindedir.

Anayasal güvence altına alınmış ifade ve basın özgürlüğü, yalnızca çoğunluk lehine olan görüşlerin değil, 'incitici, rahatsız edici' ve aynı zamanda siyasal iktidarı eleştiren yayınların da korunmasını zorunlu kılar. Aksi durumda, düzenleyici kurumların tarafsızlık ilkesi gölgelenir, demokratik kamuoyu oluşumu zedelenir.

Basın özgürlüğüne aykırı, halkın haber alma ve eleştiri hakkını yok sayan yaptırım kararlarına muhalefet ettim.