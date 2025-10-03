onedio
NOW'ın Yeni Dizisi "Yeraltı"nın Kadın Başrol Oyuncusu Belli Oldu!

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
03.10.2025 - 21:44

NOW ekranlarında yayınlanacak olan 'Yeraltı' dizisinin hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Deniz Can Aktaş'ın başrolde yer aldığı dizinin kadın başrolünün hangi isim olacağı merak ediliyordu. Birsen Altuntaş, Yeraltı dizisinin kadın başrolünü duyurdu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

NOW için Medyapım imzasıyla hazırlanan iddialı yapım “Yeraltı” dizisinde hareketli gelişmeler yaşanıyor.

Başrolde Deniz Can Aktaş’ın yer alacağı proje için oyuncu seçimleri uzun süredir gündemdeydi. Dizide “Haydar Ali” karakterine hayat verecek Aktaş’ın partneri de belli oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre o isim ünlü oyuncu Devrim Özkan oldu.

Yapım ekibi, ilk teklif götürülen isim olan Devrim Özkan’la anlaşmaya vardı. Murat Öztürk’ün yönetmen koltuğuna oturacağı dizinin geri kalan kadrosu ve set başlangıç tarihi ise önümüzdeki günlerde netleşecek.

