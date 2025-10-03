NOW'ın Yeni Dizisi "Yeraltı"nın Kadın Başrol Oyuncusu Belli Oldu!
NOW ekranlarında yayınlanacak olan 'Yeraltı' dizisinin hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Deniz Can Aktaş'ın başrolde yer aldığı dizinin kadın başrolünün hangi isim olacağı merak ediliyordu. Birsen Altuntaş, Yeraltı dizisinin kadın başrolünü duyurdu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
NOW için Medyapım imzasıyla hazırlanan iddialı yapım “Yeraltı” dizisinde hareketli gelişmeler yaşanıyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre o isim ünlü oyuncu Devrim Özkan oldu.
