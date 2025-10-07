onedio
Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal, Fenomen Dizi İçin Yıllar Önce Manifest Yapmış!

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
07.10.2025 - 16:52

Kanal D'nin fenomen aşiret dizisi Uzak Şehir'de Alya karakterine hayat veren Sinem Ünsal'ın yıllar önce Mucize Doktor dizisinde rol alırken bir videosu sosyal medyada gündem oldu. Partneri Taner Ölmez'le çektikleri videoda Mardin'i çok merak ettiğini ve muhakkak görmek istediğini belirten oyuncunun o anları 'Manifesti tuttu' şeklinde paylaşım rekoru kırdı.

Buradan izleyebilirsiniz:

Uzak Şehir dizisinin başrolü Sinem Ünsal'ı övmelere doyamıyoruz.

Uzak Şehir dizisinin başrolü Sinem Ünsal'ı övmelere doyamıyoruz.

Alya Albora karakteriyle ekranda adeta fırtına gibi esen Ünsal'ın performansı neredeyse her pazartesi akşamı sosyal medyayı ele geçirirken şimdi de ünlü oyuncunun yıllar önceki bir videosu paylaşım rekoru kırıyor.

Nazlı karakterini canlandırdığı Mucize Doktor döneminde partneri Taner Ölmez'le çektiği soru-cevap videosu ortaya çıkan Ünsal'ın Mardin'i çok merak ettiği ve mutlaka görmek istediğini söylediği anlar görenleri şoke etti. Uzak Şehir dizisinin Mardin'de çekildiğini bilen fanlar 'Manifesti tuttu' yorumlarıyla videoyu tekrar tekrar paylaşıyor.

