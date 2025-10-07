Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal, Fenomen Dizi İçin Yıllar Önce Manifest Yapmış!
Kanal D'nin fenomen aşiret dizisi Uzak Şehir'de Alya karakterine hayat veren Sinem Ünsal'ın yıllar önce Mucize Doktor dizisinde rol alırken bir videosu sosyal medyada gündem oldu. Partneri Taner Ölmez'le çektikleri videoda Mardin'i çok merak ettiğini ve muhakkak görmek istediğini belirten oyuncunun o anları 'Manifesti tuttu' şeklinde paylaşım rekoru kırdı.
Uzak Şehir dizisinin başrolü Sinem Ünsal'ı övmelere doyamıyoruz.
