Her Gün Reyting Sonuçlarını Konuşuyoruz Ama Detayları Bilmiyoruz: Reyting Nasıl Ölçülür?

Televizyon ekranlarında her gün mutlaka takip ettiğimiz pek çok dizi ve program var. Özellikle prime time'da yayınlanan dizi ve programlar ile gündüz kuşağında izlediklerimiz bizim için vazgeçilmez olabiliyor. Uzak Şehir, Kızılcık Şerbeti, MasterChef Türkiye, Müge Anlı ile Tatlı Sert, Esra Erol'da ve daha nicesini yakından takip ediyoruz ve sonra da reytinglerini merak ediyoruz.

Peki ama reyting nasıl ölçülüyor? Reyting cihazı her evde var mı? Reyting cihazı sahibi olmak için ne gerekiyor ve reytinglerde TOTAL, AB, ABC1 gibi ifadeler ne anlama geliyor?

Tüm detaylarıyla reytingleri sizin için inceliyoruz!