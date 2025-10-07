onedio
Her Gün Reyting Sonuçlarını Konuşuyoruz Ama Detayları Bilmiyoruz: Reyting Nasıl Ölçülür?

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
07.10.2025 - 14:18

Televizyon ekranlarında her gün mutlaka takip ettiğimiz pek çok dizi ve program var. Özellikle prime time'da yayınlanan dizi ve programlar ile gündüz kuşağında izlediklerimiz bizim için vazgeçilmez olabiliyor. Uzak Şehir, Kızılcık Şerbeti, MasterChef Türkiye, Müge Anlı ile Tatlı Sert, Esra Erol'da ve daha nicesini yakından takip ediyoruz ve sonra da reytinglerini merak ediyoruz.

Peki ama reyting nasıl ölçülüyor? Reyting cihazı her evde var mı? Reyting cihazı sahibi olmak için ne gerekiyor ve reytinglerde TOTAL, AB, ABC1 gibi ifadeler ne anlama geliyor? 

Tüm detaylarıyla reytingleri sizin için inceliyoruz!

Her gün reytingler hakkında konuşuyoruz ama reyting nasıl ölçülüyor, kimlerin evinde reyting cihazı var, yaş grupları neler pek çoğumuz bilmiyoruz.

Reyting Nedir, Nasıl Hesaplanır?

Reyting, dakika başına düşen ortalama izleyici sayısını ifade eder. Reyting yüzdesi ise, dakika başına düşen ortalama kişi sayısının, ilgili hedef kitle evrenine oranlanmasıyla hesaplanır.

Örneğin herhangi bir program 20:22 dakikasında tüm kişiler (5+) hedef kitlesinde %8,22 reytind aldıysa; tüm evren*rating = 58.367.000*%8,22 sonucuna varılır. Yani bu programın tüm evrende 20:22 dakikasında 4.800.000 kişinin izlediği söylenebilir.

Başka bir deyişle 20:22 dakikasında tüm kişiler hedef kitlesinde 4.800.000 kişinin izlediği bir programın Rtg% değeri = Rtg(000) / ilgili hedef kitlenin evren büyüklüğü = 4.800.000 / 58.367.000 = %8,22 sonucuna varılır. Yani bu program 20:22 dakikasında tüm evrenin %8,22'si tarafından izlenmiştir denilebilir. Kısacası, hedef kitlenin toplam evren büyüklüğüne (TV kullanıcısı sayısı) bölümüyle reyting hesaplanıyor.

Reyting Nasıl Ölçülür?

Türkiye'de 40 ilden 4400 haneye TV ile çalışan peoplemeter isimli ölçüm cihazı yerleştiriliyor ve merkezdeki peoplemeterda yer alan test datası aracılığıyla yaklaşık 15 dakika içinde reyting verilerinin doğruluğu test edilebiliyor. Bu cihazlar, her gece belirlenen saatlerde verileri merkeze gönderiyor. Peoplemeter adlı bu cihazlar, evdeki her aile bireyi için ayrı bir butonu olan bir kumandayla geliyor. Evde kim televizyon izliyorsa, o kişi butona basıyor. Ayrıca televizyonun içerisine monte edilen frekans tespit cihazı, kanal geçişlerini takip edip raporluyor ve 'zaman ölçer' adlı cihaz da televizyonun hangi saatlerde açılıp kapatıldığını tespit ediyor.

Reyting Ölçüm Sisteminde Hep Aynı Kişiler ve Haneler mi Bulunuyor?

Peoplemeter bir hanede çok uzun süreli kalmıyor ve genellikle peoplemeter'ı kullanmaya başlayan izleyiciler  RTÜK Yönetmeliği gereği her yıl en az %15 oranında değişiyor. Bu oran, geçmiş yıllarda ortalama % 20'ydi. Bir hane RTÜK Yönetmeliği gereği panelde en fazla 7 yıl kalabilir. Panelde 7. Yılını tamamlamış tüm haneler RTÜK Yönetmeliğinin belirttiği şekilde zorunlu söküm adı altında panelden çıkarılır. Yıllık toplam değişime bakıldığında her yıl panelin yaklaşık %20’sinin değiştiği söylenebilir.

Nasıl Reyting Ölçüm Cihazı (Peoplemeter) Sahibi Olurum?

RTÜK Yönetmeliği gereğinde;  panele girecek tüm haneler TÜİK tarafından tesadüfi olarak belirlenen adresler içinden seçilmelidir. 

Ayrıca panele alınacak haneler, panel illeri olarak tanımlanan 40 ilde TÜİK’ten alınan adresler kullanılarak yapılan veri tabanı araştırmasının uygulandığı haneler olmalıdır. TÜİK’ten alınan adresler dışında hiçbir haneye hiçbir koşulda panel kurulamaz.

Reyting Ölçümü Hangi İllerde ve Coğrafi Bölgelerde Yapılıyor?

Reyting ölçüm cihazının kullanılacağı evler, aileler Türkiye İstatistik Kurumundan alınan 40 ilde ortalama 132 bin adres içerisinden istatistiki örnek seçim teknikleri kullanılarak belirleniyor. 40 ilin hangi iller olduğu bilgisi sadece ölçüm şirketindeki yetkili kişiler ve bağımsız denetçiler tarafından biliniyor (İstanbul, Ankara ve İzmir illeri dışında). Ancak raporlama aşağıdaki bölge tanımlamaları şeklinde yapılıyor:

  • İstanbul

  • Ankara

  • İzmir 

  • Marmara (İstanbul Hariç)

  • İç Anadolu (Ankara Hariç)

  • Ege Bölgesi (İzmir Hariç)

  • Karadeniz Bölgesi

  • Akdeniz Bölgesi

  • Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri

Reytinglerde İzleyici Grupları (TOTAL, AB, ABC1, C2, D, E) Ne Anlama Geliyor?

Total grup, tüm izleyici kitlesini kapsayan en geniş sınıf olarak kabul edilir. Yaş, eğitim, gelir veya sosyal statü ayrımı yapılmadan herkes bu gruba dahildir. “Total izleyici kimdir?” sorusunun yanıtı, 'televizyon izleyen herkes' diye özetlenebilir. Özellikle ana akım diziler ve genel izleyiciye hitap eden yapımlar, TOTAL reyting grubunda yüksek reyting hedefler.

AB grubu, yüksek eğitimli ve gelir düzeyi yüksek bireylerden oluşur. AB grubunda üniversite mezunu, beyaz yakalı çalışanlar, üst düzey yöneticiler ve akademisyenler  yer alır. “AB grubu nedir?” sorusu en basit tanımıyla, televizyon içeriğini daha seçici izleyen, görece daha 'kaliteli' yapımlara ilgi duyan kesimi temsil eder. Belgesel, kültürel programlar, politik tartışma programları bu grup içinde daha fazla izlenme oranına sahip olabilir.

ABC1 grubu, hem AB grubunu hem de C1 grubunu kapsayan ve daha geniş bir orta-üst sınıf izleyici kitlesidir. “ABC1 ne demek?” diye merak ediyorsanız, bu grup hem ekonomik gücü hem de izleme alışkanlıkları açısından reklam verenler için büyük önem taşır. Bu gruba giren bireyler genellikle lise ve üniversite mezunudur, şehirli ve çalışan kesimi temsil eder.

C2, D ve E grupları ise gelir düzeyi ve eğitim seviyesi daha düşük olan bireyleri kapsar. Mavi yakalı çalışanlar, emekliler ve kırsal bölgelerde yaşayan bireyler bu kategorilere dahildir. Bu grupta yer alan kişiler genellikle daha geniş zamana sahip oldukları için gündüz kuşağı programları ve dizilerin ana hedef kitlesini oluşturur.

Reyting Ölçüm Cihazına Sahip Haneler Ücret Alıyor mu?

Ölçüm sistemine katılım tamamen gönüllülük esasına dayanıyor. Ancak bulunan hanelere birer hediye kart tanımlanıyor. Bu tanımlanan hediye kartlara da aylık olarak belirli bir bedel yatırılıyor. Bu kart nakit bir kart olmayıp sadece belirli yerlerden alışveriş için kullanılabilen bir karttır.

Uzak Şehir Son 15 Yılın Reyting Rekorunu Kırdı

Uzak Şehir, 21. bölümüyle 18,07 reyting almayı başararak son 15 yılın rekorunu kırdı. Onu 17,90'la Mucize Doktor, 17,69'la Bir Zamanlar Çukurova, 17,28'le Kuruluş Osman ve 15,31'le Yalı Çapkını izliyor.

