Survivor Sabriye Şengül Kendisine Gelen Çirkin Mesajı İfşaladı: "Dokunulmadık, Tutulmadık Yeri Kalmıyor"
Survivor'da 2017 ve 2019 yıllarında yarışan Sabriye Şengül, yakından takip edenlerin bildiği üzere karma dövüş sporcusu. Survivor defterini kapattığını zaman zaman vurgulayan Sabriye, Instagram hesabından da sporcu kimliğini yansıtan paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Ancak zaman zaman beklemediği yorumlar ve mesajlar da alıyor.
Bir takipçisinin kendisine gönderdiği çirkin mesajı ifşalayan Sabriye, 'Beni bilen bilir' diyerek cevabını sakınmadı.
2017 ve 2019 yıllarında Survivor'da yarışan Sabriye Şengül, yarışmaya damga vurmuştu.
Spor yaptığı anları paylaşan Sabriye, kendisine gelen çirkin yorumu ifşaladı.
