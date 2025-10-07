onedio
Survivor Sabriye Şengül Kendisine Gelen Çirkin Mesajı İfşaladı: "Dokunulmadık, Tutulmadık Yeri Kalmıyor"

Survivor Sabriye Şengül Kendisine Gelen Çirkin Mesajı İfşaladı: "Dokunulmadık, Tutulmadık Yeri Kalmıyor"

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
07.10.2025 - 10:41

Survivor'da 2017 ve 2019 yıllarında yarışan Sabriye Şengül, yakından takip edenlerin bildiği üzere karma dövüş sporcusu. Survivor defterini kapattığını zaman zaman vurgulayan Sabriye, Instagram hesabından da sporcu kimliğini yansıtan paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Ancak zaman zaman beklemediği yorumlar ve mesajlar da alıyor. 

Bir takipçisinin kendisine gönderdiği çirkin mesajı ifşalayan Sabriye, 'Beni bilen bilir' diyerek cevabını sakınmadı.

2017 ve 2019 yıllarında Survivor'da yarışan Sabriye Şengül, yarışmaya damga vurmuştu.

2017 ve 2019 yıllarında Survivor'da yarışan Sabriye Şengül, yarışmaya damga vurmuştu.

Özellikle Adem Kılıçcı ile olan arkadaşlığıyla konuşulan ve hem sivri dilli yapısı hem sempatik tavırlarıyla beğeni kazanan Sabriye Şengül, Adem ile olan arkadaşlığının son bulmasının ardından Survivor defterini de kapatmıştı. Karma dövüş sporcusu olan Sabriye, Instagram hesabından daha çok mesleğine yönelik paylaşımlar yapmayı sürdürdü.

Spor yaptığı anları paylaşan Sabriye, kendisine gelen çirkin yorumu ifşaladı.

Spor yaptığı anları paylaşan Sabriye, kendisine gelen çirkin yorumu ifşaladı.

Bir takipçisi Sabriye'ye 'Yuh be, böyle spor, meslek olmaz. Kadın-erkek böyle mi olur? Karı koca güreşiyor sanki. Bir kadın için ne üzücü... Dokunulmadık, tutulmadık yeri kalmıyor kadının.' ifadeleriyle mesaj gönderdi. Sabriye ise bu mesajı takipçileriyle paylaşarak, 'Ben profesyonel bir sporcuyum. Yaptığım antrenmanlar ağır olduğu için erkekle çalışıyorum. Çalıştığım herkes benim kardeşim gibi. Bu spor dalında kimse farklı gözle bakmaz, yanaşmaz. Öyle bir durum olursa gerekeni yaparım. Beni bilen bilir.' cevabını verdi.

