Hapis Cezası Olduğu İçin Türkiye'ye Dönemiyor: Hikmet Tuğsuz, Survivor 2026'ya Katılacak mı?

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
07.10.2025 - 08:41

Survivor ile tanınan Hikmet Tuğsuz, geçtiğimiz sezon Survivor'da yarışırken 12 yıl hapis cezası onanmıştı. 45 milyonluk villa dolandırıcılığı iddialarıyla da gündeme gelen Hikmet, yarışmadan kendi isteğiyle çekilmişti. 2026 Survivor için yeşil ışık yakan Hikmet, ilk yarışmacının açıklanmasının ardından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı.

Geçtiğimiz sezon Survivor'da yarışırken yakalama kararı çıkan ve 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hikmet, yarışmadan kendi isteğiyle ayrılmıştı.

Aynı dönem 45 milyonluk villa dolandırıcılığı iddialarıyla da gündeme gelen Hikmet, yarışmadan ayrılmasının ardından bu iddiaları yalanlamıştı. “Aylardır şampiyon olmak için savaştım. Ama mecburen ayrıldım, ağlaya ağlaya Survivor’a veda ettim” diyen Hikmet, Survivor 2026'ya katılacak mı diye merak edilmeye başlamıştı.

Acun Ilıcalı, Survivor 2026 kadrosunda yer alan ilk yarışmacının Bayhan olduğunu açıkladı.

Bu açıklamanın ardından önce eski yarışmacı Nefise'nin paylaşımı yarışmaya katılacağına dair iddiaları güçlendirdi. Ardından Hikmet'in paylaşımı da 'Hikmet Survivor 2026'ya katılacak' iddialarını bir kez daha gündeme getirdi. Ancak konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

