Hapis Cezası Olduğu İçin Türkiye'ye Dönemiyor: Hikmet Tuğsuz, Survivor 2026'ya Katılacak mı?
Survivor ile tanınan Hikmet Tuğsuz, geçtiğimiz sezon Survivor'da yarışırken 12 yıl hapis cezası onanmıştı. 45 milyonluk villa dolandırıcılığı iddialarıyla da gündeme gelen Hikmet, yarışmadan kendi isteğiyle çekilmişti. 2026 Survivor için yeşil ışık yakan Hikmet, ilk yarışmacının açıklanmasının ardından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı.
Acun Ilıcalı, Survivor 2026 kadrosunda yer alan ilk yarışmacının Bayhan olduğunu açıkladı.
