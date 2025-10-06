onedio
Survivor 2026'nın İlk Yarışmacısı Bayhan Olmuştu: İkinci Yarışmacı Kendisini Belli Etti!

Merve Ersoy
06.10.2025 - 23:52

Survivor 2026, All Star-Ünlüler formatında yayınlanacak. Hazırlıkları ve başvuruları başlayan programın ilk yarışmacısını Acun Ilıcalı açıklamıştı. Şarkıcı Bayhan'ın katılacağı Survivor 2026'da yarışacak bir ismin daha kendisini ortaya çıkardığı iddia edildi.

Survivor 2026'nın ilk yarışmacısı şarkıcı Bayhan oldu.

Hazırlıkları başlayan ve All Star-Ünlüler formatında yayınlanacak program için ilk yarışmacıyı Acun Ilıcalı açıkladı. Ilıcalı, yarışmaya Ünlüler takımından katılacak ilk ismin Bayhan olduğunu dile getirdi.

Bu açıklamanın ardından eski Survivor şampiyonu Nefise'nin paylaşımı gündem oldu.

Nefise, yalnızca uçak emojisi paylaştı ancak tam hazırlıklar başlayıp ilk yarışmacı açıklanmışken bu paylaşım Survivor'a yoruldu. Nefise'nin Survivor 2026'ya katılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Yorum Yazın